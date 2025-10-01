दशहरे पर जलेगी बीमा कंपनी का रावण, सीहोर के किसानों ने खराब सोयाबीन से बनाया, मुआवजा नहीं मिलने से नाराज

Unique Farmers Protest-मध्यप्रदेश के सीहोर में किसानों ने एक बार फिर अनोखा तरीका अपनाया है. जिले के रामाखेड़ी, बिलकिसगंज, भोजनगर और रलावती चंदेरी गांवों के किसान खराब हुई सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर बीमा कंपनी का पुतला दहन करेंगे. किसानों ने इसे बीमा कंपनी का रावण नाम दिया है. यह पुतला दशहरा के अवसर पर जलाया जाएगा. खराब फसल का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है.

पांच साल से खराब हो रही फसल

किसानों का आरोप है कि पिछले पांच सालों से लगातार उनकी सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, लेकिन बीमा कंपनी की तरफ से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है. किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम का पैसे ले लेती है, लेकिन जब फसल खराब होती है तो मुआवजा नहीं देतीं हैं.

बीमा कंपनी के रावण का पुतला बनाया

अब किसानों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए खराब सोयाबीन की फसल से बीमा कंपनी का एक रावण बनाया है. यह पुतला बीमा कंपनियों द्वारा फसल के उचित भाव और बीमा राशि नहीं दिए जाने के विरोध का प्रतीक है. किसान इस पुतले को दशहरे के दिन जलाएंगे. इस पुतले पर एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि खा-खाकर फसल बीमा का पैसा, हुआ बड़ा पेट का रावण.

मुआवजा नहीं देती कंपनी

किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनियां हर छह महीने में बैंक खातों से ऑटोमेटिक प्रीमियम काट लेती हैं. लेकिन फसल खराब होने पर किसानों को बीमा राशि नहीं देतीं. किसानों की मांग है कि या तो बैंक बीमा राशि काटना बंद करें, या फिर खराब हुई फसल का उचित बीमा मुआवजा दिया जाएगा. बता दें कि सीहोर जिले में किसान पिछले कई दिनों से मुआवजा राशि नहीं मिलने पर विरोध कर रहे हैं. किसान अलग-अलग तरह से प्रदर्शन कर अपनी मांग रख रहे हैं.

