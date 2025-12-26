बच्चों को कपड़े उतारकर बनाया मुर्गा, तिलक-कलावे पर भी लगाई रोक, स्कूल में छात्रों से अमानवीय व्यवहार

Student Tortured in School-मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में शिक्षा के मंदिर में हैवानियत का मामला सामने आया है. सीहोर के एक निजी स्कूल में मासूम बच्चों को अर्धनग्न करके अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया है. मामला सीहोर के जाताखेड़ा गांव के सेंट एंजेलास स्कूल का है. जहां स्कूल की प्रिंसिपल और टीचरों पर छोटे-छोटे बच्चों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत करने का आरोप लगा है.

बच्चों के उतरवाए कपड़े, बनाया मुर्गा

आरोप है कि पिछले दिनों स्कूल की प्रिंसिपल समरीन खान और टीचर शिबू खान ने मासूमों के कपड़े उतरवाए और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पूरी क्लासों में घुमाया. इतना ही नहीं, उन्हें मुर्गा भी बनाया गया. बच्चों ने दर्दनाक खुलासा किया है कि उन्हें हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाने से भी रोका जाता था. यह घटना सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया. इस घटना के बाद, स्कूल के बाहर का माहौल पूरी तरह से उग्र हो गया.

मौके पर बिगड़ गए हालात

वायरल फोटो सामने आते ही जाताखेड़ा गांव के ग्रामीण और अभिभावक भारी संख्या में स्कूल पर जमा हो गए. उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. हालात, इतने बिगड़ गए कि भीड़ आकोशित और उग्र हो गई. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए थाना मंडी पुलिस को भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज जैसी नौबत आने से पहले ही भीड़ को नियंत्रित किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

1 लाख रुपए का लागाया जुर्माना

मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिला प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया है. जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच की. शिकायतें सही पाए जाने पर, डीईओ ने स्कूल पर तत्काल 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. वहीं, पुलिस ने भी इस गंभीर घटना का संज्ञान लिया है. पुलिस का कहना है कि वे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही प्रिंसिपल और टीचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-CG की इस जगह को मिलेगा विश्व धरोहर का दर्जा ? फरवरी में फैसला, WII बना रहा रिपोर्ट ?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!