सरकारी स्कूल में टीचर पर 12 छात्राओं से मारपीट का आरोप, लकड़ी से पिटाई के बाद उंगलियां सूजीं; जांच शुरू

Sehore News-सीहोर के कोठरी के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका कीर्ति शाक्य पर छात्राओं से मारपीट का आरोप लगा है. शिक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने 12 छात्रों को लकड़ी से पीटा है. इस घटना की सूचना पर तहसीलदार रामलाल पगारे स्कूल पहुंचे और छात्र-छात्राओं से बातचीत की.

Dec 05, 2025, 05:20 PM IST
सरकारी स्कूल में टीचर पर 12 छात्राओं से मारपीट का आरोप, लकड़ी से पिटाई के बाद उंगलियां सूजीं; जांच शुरू

School Teacher Accused of Beating Students-मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा विकासखंड के कोठरी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में शिक्षिका द्वारा छात्रों से मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार रामलाल पगारे, पटवारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि करीब 12 छात्राओं ने शिक्षिका की ओर मारपीट किए जाने की बात कही है.

छात्राओं पर पीटने का आरोप

बताया जा रहा है कि इस मामले में आपसी गुटबाजी की भी आशंका जताई जा रही है. वहीं वार्डन और शिक्षिका के बीच चल रहे विवाद से भी इस मामले को जोड़ा जा रहा है. शिक्षिका पर 12 छात्र-छात्राओं को डंडे से पीटने का आरोप है. दोपहर में बीआरसी अजब सिंह राजपूत भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई का प्रतिवेदन तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है.

छात्रा ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया है कि समय पर कॉपी में नहीं लिख पाने पर शिक्षिका ने लकड़ी से उनकी पिटाई, जिससे उनकी उंगलियों में सूजन आ गई. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार स्कूल में मौजूद हैं और जांच जारी है. घटना की पुष्टि करते हुए बीआरसी अजब सिंह राजपूत ने कहा कि लगभग 12 छात्राओं के साथ मारपीट हुई है और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षिका ने आरोप बताए मनगढंत

मामले को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि सही बात है कि छात्र-छात्राओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. निरीक्षण किया गया है, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. आरोपित शिक्षिका कृति शाक्य ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनिदाय हैं. वार्डन मुझे फंसाना चाहती है. मैंने किसी भी छात्र के साथ मारपीट नहीं की है. छात्रों के हाथों पर बोरोप्लस लगाकर तस्वीरें खींची गई हैं.

तहसीलदार ने की कार्रवाई की बात

तहसीलदार आष्टा रामलाल पगारे ने कहा कि स्कूल पहुंचकर मैंने छात्रों और शिक्षिका से बात की है. मारपीट का मामला सही पाया गया है, जो भी दोषी होगा, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है. 

