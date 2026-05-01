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शिक्षा के नाम पर 'बड़ा खेल', स्कूलों की मरम्मत राशि डकार गए जिम्मेदार, घटिया काम के बावजूद निकाल लिए लाखों रुपए

Sehore News-सीहोर में सरकारी स्कूलों के मरम्मत कार्यों के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है. स्कूलों की मरम्मत और सुधार कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की राशि का गबन किया गया है. शिक्षा विभाग के भौतिक सत्यापन में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है.

 

Written By  Dinesh Nagar|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 01, 2026, 01:41 PM IST
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शिक्षा के नाम पर 'बड़ा खेल', स्कूलों की मरम्मत राशि डकार गए जिम्मेदार, घटिया काम के बावजूद निकाल लिए लाखों रुपए

Sehore School Funds Misused-मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा क्षेत्र के एक दर्जन से ज्यादा से अधिक शासकीय स्कूलों में मरम्मत कार्यों को लेकर बड़ा मामला सामने आया .। आरोप है कि शासन द्वारा स्कूलों की मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्यों के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रत्येक स्कूल के लिए लगभग पांच-पांच लाख रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन यह राशि बच्चों की सुविधाओं पर खर्च होने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई.

घटिया सामग्री का किया इस्तेमाल
बताया जा रहा है कि इस राशि से स्कूल भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई, छत सुधार, शौचालय, फर्श, दरवाजे-खिड़कियों सहित अन्य जरूरी कार्य कराए जाने थे, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिल सके. लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और खेल किया गया. जिन ठेकेदारों से यह कार्य कराए गए, उन्होंने कई स्कूलों में आधे-अधूरे काम किए, जबकि कई स्थानों पर बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया गया.

बीच में छोड़े अधूरे कार्य
कुछ स्कूलों में तो कार्य शुरू होने के बाद बीच में ही छोड़ दिए गए, जिससे स्कूल प्रशासन और शिक्षक परेशान हैं. कई शिक्षकों ने आरोप लगाए हैं कि काम उनकी आवश्यकता और मांग के अनुसार नहीं हुए. जो काम हुए भी हैं, वे गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते. सबसे बड़ी बात यह है कि विभागीय इंजीनियर द्वारा समय पर निरीक्षण नहीं किया गया, जिससे ठेकेदार मनमानी करते रहे.

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गुणवत्ता पर उठे सवाल
इधर, शिक्षा विभाग के निर्देश पर जब भौतिक सत्यापन के लिए टीम मौके पर पहुंची, तो उन्होंने भी कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए. जानकारी के अनुसार, सत्यापन के दौरान सहायक यंत्री और एडीपीसी भी इन कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आए. हैरानी की बात यह है कि जिन कार्यों को अधूरा, निम्नस्तरीय और विवादित बताया जा रहा है, उन्हीं कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए और पूरी राशि निकाली गई है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में यह खेल खेला गया है. इस मामले की जांच फिलहाल जारी है.

यह भी पढ़ें-अंत्योदय एक्सप्रेस से 26 बच्चे रेस्क्यू, बाल तस्करी का शक, पूछताछ में खुलेगा राज

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