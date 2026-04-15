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पंप ऑपरेटर के बेटे ने किया कमला, श्लोक बने MP बोर्ड साइंस टॉपर, 98.6% अंकों के साथ रचा इतिहास

MP Board 2026 Science Topper:सीहोर जिले के कक्षा 12वीं विज्ञान (मैथ्स) संकाय के छात्र श्लोक प्रजापति ने 98.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. श्लोक की इस शानदार उपलब्धि से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है. 

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:01 PM IST
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पंप ऑपरेटर के बेटे ने किया कमला, श्लोक बने MP बोर्ड साइंस टॉपर, 98.6% अंकों के साथ रचा इतिहास

MP Board 2026 Science Topper: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP board) ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. 12वीं विज्ञान संकाय में सीहोर के छात्र श्लोक प्रजापति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. श्लोक ने 500 में से 493 अंक प्राप्त कर 98.6 प्रतिशत हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और जिले में खुशी का माहौल है. 

सीहोर के एक साधारण परिवार के होनहार बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. सीहोर जिले के कक्षा 12वीं विज्ञान (मैथ्स) संकाय के छात्र श्लोक प्रजापति ने 98.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. श्लोक की इस शानदार उपलब्धि से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है.

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हर दिन  3 से 4 घंटे तक करते थे पढ़ाई

श्लोक एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं. उनके पिता विनोद प्रजापति हाउसिंग बोर्ड में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद श्लोक ने अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी. बताया जा रहा है कि श्लोक ने नियमित स्कूल के साथ रोजाना 3 से 4 घंटे तक मन लगाकर पढ़ाई की, जिसका नतीजा आज पूरे प्रदेश में पहले स्थान के रूप में सामने आया है. इससे पहले भी श्लोक कक्षा 10वीं में प्रदेश स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त कर चुके हैं.  

कलेक्टर बनना चाहते है श्लोक

श्लोक का सपना है कि वे आगे चलकर सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करें और कलेक्टर बनकर समाज और देश की सेवा करें. सीहोर के इस होनहार बेटे की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों, तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, सफलता जरूर मिलती है.

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