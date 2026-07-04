सीहोर में दर्दनाक हादसा, मुरम खदान में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत, इलाके में पसरा मातम

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Two Children Drowned-मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और दुखद खबर सामने आई है. यहां शनिवार को ग्राम बागेर स्थित एक मुरम खदान में भरे पानी में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. इस हृदय विदारक घटना के बाद से पूरे क्षेत्र और पीड़िता परिवारों में शोक की लहर फैल गई है.
गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा
पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बापचा दोनिया के रहने वाले दो बच्चे शनिवार को नहाने और तैरने के लिए पास के ही ग्राम बागेर स्थित मुरम खदान पहुंचे थे. बीता रात आष्टा के ग्रामीण इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से खदान का गड्ढा पानी से पूरी तरह लबालब भरा हुआ था. नहाने समय दोनों बच्चे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और अचानक गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों का दम घुट गया.
अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
घटना की भनक लगते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला और आनन-फानन में आष्टा के सिविल अस्पताल ले गए. हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. आष्टा सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉ. अमित माथुर ने बताया कि दोनों बच्चों की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है और शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
मृतक बच्चों की हुई पहचान
पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान 12 वर्षीय समर और 12 वर्षीय समर के रूप में हुई है. दोनों बच्चे आपस में दोस्त थे और एक ही गांव बापचा के निवासी थे. बारिश के इस मौसम में नदी-नालों और खदानों में जलभराव बढ़ गया है, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया. प्रशासन ने परिजनों से बच्चों पर नजर रखने की अपील की है.
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