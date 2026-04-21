सिर पर खाली बर्तन, होठों पर दर्द भरे गीत…पानी के लिए महिलाओं का कलेक्ट्रेट घेराव, मची अफरा-तफरी

Sehore Water Crisis: सीहोर जिले के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट अब विकराल रूप लेता जा रहा है. हालात इतने खराब हैं कि अब महिलाओं को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. पीनी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जमकर विरोध प्रर्दशन किया. मंगलवार को सीहोर कलेक्ट्रेट में उस वक्त भावुक प्रदर्शन देखने को मिला, जब आसपास के कई गांवों की महिलाएं सिर पर खाली बर्तन रखकर और पानी की समस्या पर गीत गाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचीं.

महिलाओं का यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि प्रशासन तक अपनी समस्या पहुंचाने कि कोशिश थी. प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि, हमारे गांव में पीने का पानी तक नहीं है. कई हेडपंप खराब पड़े हैं. बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही. हमें रोज कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है. महिलाओं ने आरोप लगाया कि जल निगम और प्रशासन दोनों ही उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं. गांवों में लगे हेडपंप खराब पड़े हैं, लेकिन उनकी मरम्मत तक नहीं कराई जा रही. ऐसे में गर्मी बढ़ने के साथ हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं.

तहसीलदार ने दिया आश्वासन

प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार अमित सिंह ने कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की समस्याएं सुनीं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित विभाग को निर्देश देकर समस्या का समाधान कराया जाएगा. आश्वासन के बाद भी महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ. महिलाओं ने चेतावनी दी कि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अब उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी. प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. फिलहाल पूरे मामले पर प्रशाशन की नजर बनी हुई है और अब देखना होगा कि समस्या का समाधान कब तक होता है.

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