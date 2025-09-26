Advertisement
'पुलिस ने पीटा, पेट में गांठ फटी', महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने कहा- झूठ बोल रही है

Sehore News-सीहोर में एक महिला ने परिवार और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है. महिला के ऊपर चोरी का आरोप लगा था, इसके बाद उसने शिकायत की थी. महिला का कहना है कि उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसमें उसके पेट की गांठ फट गई. वहीं पुलिस ने सभी आरोपों को निराधार बताया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:36 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के सीहोर के आष्टा में एक महिला ने परिवार और पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया. 15 सितंबर को महिला के ऊपर चोरी करने का आरोप लगा था. इसके बाद उसने 20 सितंबर को शिकायत की थी. लेकिन शुक्रवार को आष्टा एसडीओपी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. महिला का आरोप है कि परिवार और आष्टा पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और उसे प्रताड़ित किया. 

जानिए क्या है पूरा मामला
किले पर रहने वाली नूरजहां जिस परिवार के यहां काम करती थी, उसने उस पर चोरी का आरोप लगाया था. नूरजहां का कहना है कि परिवार ने उसपर एक लाख चालीस हजार की चोरी का झूठा आरोप लगाकर 19 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बिना एफआईआर किए ही हिरासत में लेने के लिए जवान भेजे. जब मुझे थाने ले जाया गया, तो मेरे पति और भाई को नीचे रोक दिया. मुझे ऊपरी कमरे में ले जाया गया जहां एक महिला कॉन्स्टेबल और दो पुरुष जवानों ने मुझे पाइप और लात-घूसों से पीटा. 

पेट की गांठ फट गई
नूरजहां ने बताया कि मारपीट में पेट में एक गांठ फट गई, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी. मैं कैंसर की पेशेंट हूं. मारपीट के बाद मुझे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां हालत बिगड़ने पर मुझे पहले सीहोर और फिर बाद में भोपाल रेफर किया गया. घटना के पांच दिन बाद भोपाल के डॉक्टर्स ने मेरी स्थिति को देखते हुए कहा कि मेरा इलाज संभव नहीं है और मुझे परिजन को सौंप दिया. 

एसडीओपी ने बताया निराधार
नूरजहां ने कहा कि अब मेरे छोटे-छोटे पांच बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा. अभी तक मैं लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करके उनको पाल रही थी. वहीं इस मामले में आष्टा एसडीओपी आकाश अमलकर ने आरोपों को खंडन किया है. उन्होंने कहा कि महिला झूठ बोल रही है और उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई है. जिस परिवार पर मारपीट का आरोप लगा है, उसके सदस्य अरशद भाई ने बताया कि महिला गलत आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा कि परिवार ने महिला का हमेशा साथ दिया है.

