Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3121831
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसीहोर

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान MP के सेठ ने ब्रिटिश सरकार को दिया था 35,000 का कर्ज, 109 साल बाद पोता वसूलेगा बकाया

Sehore News: मध्य प्रदेश के सीहोर के एक सेठ  (व्यवसायी परिवार) ने 109 साल पुराने कर्ज की वसूली के लिए ब्रिटिश सरकार (ब्रिटिश क्राउन) को लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया है. मामला 1917 का है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान MP के सेठ ने ब्रिटिश सरकार को दिया था 35,000 का कर्ज, 109 साल बाद पोता वसूलेगा बकाया

Sehore News: मध्य प्रदेश के सीहोर के एक व्यवसायी सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपये का कर्ज दिया था. यह मामला 109 साल बाद फिर से चर्चा में है. उनके पोते विवेक रूठिया ने दावा किया है कि उनके पास इस ट्रांज़ैक्शन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और अब वे यूनाइटेड किंगडम की सरकार, ब्रिटिश क्राउन को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं. एडवोकेट जीके उपाध्याय के मुताबिक, यह दावा एग्रीमेंट की शर्तों और टाइमफ्रेम पर निर्भर करेगा. यह मामला ऐतिहासिक और कानूनी दोनों तरह से मुश्किल माना जा रहा है.

सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने ब्रिटिश सरकार को दिया था कर्ज
दरअसल, यह मामला 1917 का है, जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के दौर से गुजर रही थी. उस समय सीहोर के एक जाने-माने बिज़नेसमैन सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने उस समय की ब्रिटिश सरकार को ₹35,000 का लोन दिया था. सेठ जुम्मा लाल की 1937 में मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे सेठ मानकचंद्र रूठिया को इस लेन-देन की जानकारी वाले असली कानूनी कागज़ात विरासत में मिले. अब, जुम्मा लाल के पोते विवेक रूठिया ने इन कागज़ात के आधार पर ब्रिटिश क्राउन (यूनाइटेड किंगडम की सरकार) को कानूनी नोटिस भेजने का प्रोसेस शुरू किया है. विवेक का दावा है कि उनके पुरखों का दिया हुआ पैसा ब्रिटिश सरकार पर अभी भी बकाया है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: MP विधानसभा बजट सत्र का आज आठवां दिन, भोपाल के 20 इलाकों में बिजली गुल, पढ़ें 25 फरवरी की खबरें

Add Zee News as a Preferred Source

 

कानून की नजर में क्या है स्थिति?
इस केस में कानूनी पेचीदगियां काफी हैं. एडवोकेट जीके उपाध्याय के मुताबिक, इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटिश क्राउन को नोटिस भेजा जा सकता है, लेकिन इस केस की सफलता पूरी तरह से ओरिजिनल एग्रीमेंट की शर्तों पर निर्भर करती है. कानून किसी भी कर्ज की रिकवरी के लिए एक लिमिटेशन पीरियड तय करता है. डेडलाइन खत्म होने के बाद अगर एग्रीमेंट में शर्तें साफ-साफ लिखी हों, तभी इंटरनेशनल कोर्ट या कानूनी कार्रवाई में केस मजबूत होगा. फिलहाल, यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सीहोर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

sehore newsmp news

Trending news

sehore news
MP के सेठ ने ब्रिटिश सरकार को दिया था 35,000 का लोन, 109 साल बाद पोता वसूलेगा बकाया
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: MP विधानसभा बजट सत्र का आज आठवां दिन, भोपाल के 20 इलाकों में बिजली गुल, पढ़ें 25 फरवरी की खबरें
gold and silver rate today
सुबह होते ही आसमान पर पहुंचा सोना, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए ताजा रेट
dhar news
MP में चौंकाने वाली घटना! 10वीं की छात्रा बनी मां, परीक्षा के दिन खुला बड़ा राज
betul news
पवित्र नगरी मुलताई में किन्नरों की भव्य ‘घर वापसी’, इन राज्यों से आएंगे किन्नर
indore news
'...अब मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए', जनसुनवाई में फरियादी ने कलेक्टर के सामने लगाई गुहार
Latest Ujjain News
'कांग्रेस ने देश की छवि पर दाग लगाया', AI समिट विवाद पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
Katni News
मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानें क्या है पूरा मामला?
gwalior news
ग्वालियर टोल बूथ पर 4-5 राउंड फायरिंग, पर्ची पर लिखी वजह...मचा हड़कंप
Katni News
कटनी में वकीलों का फूटा गुस्सा, FIR वापसी की मांग पर दूसरे दिन भी चक्का जाम