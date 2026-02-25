प्रथम विश्व युद्ध के दौरान MP के सेठ ने ब्रिटिश सरकार को दिया था 35,000 का कर्ज, 109 साल बाद पोता वसूलेगा बकाया

Sehore News: मध्य प्रदेश के सीहोर के एक व्यवसायी सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपये का कर्ज दिया था. यह मामला 109 साल बाद फिर से चर्चा में है. उनके पोते विवेक रूठिया ने दावा किया है कि उनके पास इस ट्रांज़ैक्शन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और अब वे यूनाइटेड किंगडम की सरकार, ब्रिटिश क्राउन को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं. एडवोकेट जीके उपाध्याय के मुताबिक, यह दावा एग्रीमेंट की शर्तों और टाइमफ्रेम पर निर्भर करेगा. यह मामला ऐतिहासिक और कानूनी दोनों तरह से मुश्किल माना जा रहा है.

सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने ब्रिटिश सरकार को दिया था कर्ज

दरअसल, यह मामला 1917 का है, जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के दौर से गुजर रही थी. उस समय सीहोर के एक जाने-माने बिज़नेसमैन सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने उस समय की ब्रिटिश सरकार को ₹35,000 का लोन दिया था. सेठ जुम्मा लाल की 1937 में मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे सेठ मानकचंद्र रूठिया को इस लेन-देन की जानकारी वाले असली कानूनी कागज़ात विरासत में मिले. अब, जुम्मा लाल के पोते विवेक रूठिया ने इन कागज़ात के आधार पर ब्रिटिश क्राउन (यूनाइटेड किंगडम की सरकार) को कानूनी नोटिस भेजने का प्रोसेस शुरू किया है. विवेक का दावा है कि उनके पुरखों का दिया हुआ पैसा ब्रिटिश सरकार पर अभी भी बकाया है.

कानून की नजर में क्या है स्थिति?

इस केस में कानूनी पेचीदगियां काफी हैं. एडवोकेट जीके उपाध्याय के मुताबिक, इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटिश क्राउन को नोटिस भेजा जा सकता है, लेकिन इस केस की सफलता पूरी तरह से ओरिजिनल एग्रीमेंट की शर्तों पर निर्भर करती है. कानून किसी भी कर्ज की रिकवरी के लिए एक लिमिटेशन पीरियड तय करता है. डेडलाइन खत्म होने के बाद अगर एग्रीमेंट में शर्तें साफ-साफ लिखी हों, तभी इंटरनेशनल कोर्ट या कानूनी कार्रवाई में केस मजबूत होगा. फिलहाल, यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है.

