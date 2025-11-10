ऐसे कैसे होगा SIR? बीएलओ ने फॉर्म बांटे, पर तरीका नहीं बताया; लोगों ने कहा- हर जगह हो रही गलतियां

Sehore SIR News: सीहोर जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है. इसके तहत बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोटर आईडी से संबंधित फॉर्म वितरित कर रहे हैं. लेकिन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर आम लोगों में भारी असमंजस की स्थिति है. कई लोग यह समझ नहीं पा रहे कि किन कॉलमों में क्या जानकारी भरनी है.

कुछ स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बीएलओ केवल फॉर्म थमाकर चले जाते हैं, जबकि उन्हें भरने का तरीका नहीं बताते. इसके कारण कई लोग गलत जानकारी भर देते हैं और बाद में फॉर्म संशोधन की परेशानी झेलनी पड़ती है. नागरिकों ने यह भी कहा कि फॉर्म भरने के स्पष्ट निर्देश न होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

लोगों को हो रही दिक्कतें

कुछ लोगों ने बताया कि वे बार-बार बीएलओ से सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता. उनका कहना है कि अगर प्रशासन या निर्वाचन कार्यालय की ओर से फॉर्म भरने की गाइडलाइन सार्वजनिक रूप से बताई जाए, तो लोगों को काफी राहत मिलेगी. इससे गलतियां कम होंगी और समय की भी बचत होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी अधिकारियों को निर्देश

इस मामले में सीहोर एसडीएम तन्मय वर्मा ने कहा कि बीएलओ और निर्वाचन से जुड़े सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों की सहायता करें और फॉर्म भरने में मदद करें. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जागरूकता अभियान चलाया जाए तो मतदान प्रक्रिया और भी सुगम बन सकती है. (रिपोर्टः दिनेश नागर, सीहोर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!