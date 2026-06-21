यहां की चोरी की कोशिश

विजासन धाम कॉलोनी में मेडिकल स्टोर के मालिक अमित जायसवाल के घर को चोरों ने निशाना बनाया. बदमाश खिड़की की ग्रिल हटाकर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी आवाज सुनकर अमित जायसवाल की नींद खुल गई. जैसे ही उन्होंने बाहर की लाइटें जलाईं, तो चोर वहां से भाग गए. इलाके के CCTV फुटेज में तीन संदिग्ध भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से दो ने मास्क से अपने चेहरे ढके हुए थे. उसी कॉलोनी में चोरों ने नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोड़ा के छोटे भाई सुरेंद्र सिंह अरोड़ा जिन्हें 'अप्पी' के नाम से भी जाना जाता है. उनके के घर को भी चोरो ने निशाना बनाया. यहां भी दो-तीन बदमाशों ने खिड़की की जाली उखाड़ने की कोशिश की. घर के मालिक के जागने और लाइट जलाने पर वे बाउंड्री वॉल फांदकर भाग गए. पिछले 15 दिनों में इच्छावर शहर में आधे दर्जन से ज्यादा घरों में चोरी हुई है. बदमाशों ने करौली माता मंदिर को भी नहीं बख्शा.