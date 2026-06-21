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सीहोर में चड्डीधारी गैंग का आतंक, 3 कॉलोनियों में बोला धावा, लाखों की नकदी और सामान समेटकर हुए फरार

Chaddi Dhari Chor Gang: सीहोर जिले के इछावर तहसील में चड्डीधारी चोर गिरोह ने शुक्रवार रात पटेल कॉलोनी और बढ़ियाखेड़ी क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया. बदमाश दो सूने मकानों से करीब 30 लाख का माल लेकर फरार हो गए. इसके अलावा कई अन्य घरों में भी सेंधमारी की कोशिश की गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.

Written ByDinesh NagarEdited By:Pooja
Published: Jun 21, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:04 AM IST
सीहोर में चड्डीधारी गैंग का आतंक, 3 कॉलोनियों में बोला धावा, लाखों की नकदी और सामान समेटकर हुए फरार

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दिनेश नागर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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