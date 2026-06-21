राज्य चुनें
Chaddi Dhari Chor Gang: सीहोर में चड्डीधारी चोर गिरोह ने एक बार फिर शहर में दहशत फैला दी है. शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे गिरोह न पटेल कॉलोनी, बढ़ियाखेड़ी और विजासन धाम कॉलोनी में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया. बदमाश दो मकानों से लाखों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए, जकबि कई अन्य घरों में सेंध लगाने की कोशिश भी की. लगातार हुई इन घटनाओं के बाद शहर में पुलिस गश्त और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
बढ़ियाखेड़ी स्कूल के पीछे रहने वाले उमंग विनोदा गुरुवार को अपने माता-पिता के साथ पुराने बस स्टैंड के पास स्थित अपने पुराने घर में रहने गए थे. शनिवार सुबह जब वे लौटे, तो उन्होंने घर के ताले टूटे हुए पाए. अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि कमरों की अलमारियां जबरन खोली गई थीं. चोर 2 लाख नकद और लगभग 24 लाख कीमत के सोने-चांदी के गहने चुरा ले गए थे.वहीं दूसरी घटना भी बड़ियाखेड़ी के रहने वाले विकास राय के घर पर हुई. विकास अपनी पत्नी के साथ ससुराल में एक शादी में शामिल होने इंदौर गए थे. उनके पिता ने पिछली रात करीब 9 बजे घर की लाइटें जलाई थीं, लेकिन अगली सुबह पड़ोसियों ने फोन पर उन्हें बताया कि घर के ताले टूटे हुए हैं. विकास के मुताबिक, चोरों ने उनके घर से 2 लाख नकद और चांदी के गहने चुरा लिए.
यहां की चोरी की कोशिश
विजासन धाम कॉलोनी में मेडिकल स्टोर के मालिक अमित जायसवाल के घर को चोरों ने निशाना बनाया. बदमाश खिड़की की ग्रिल हटाकर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी आवाज सुनकर अमित जायसवाल की नींद खुल गई. जैसे ही उन्होंने बाहर की लाइटें जलाईं, तो चोर वहां से भाग गए. इलाके के CCTV फुटेज में तीन संदिग्ध भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से दो ने मास्क से अपने चेहरे ढके हुए थे. उसी कॉलोनी में चोरों ने नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोड़ा के छोटे भाई सुरेंद्र सिंह अरोड़ा जिन्हें 'अप्पी' के नाम से भी जाना जाता है. उनके के घर को भी चोरो ने निशाना बनाया. यहां भी दो-तीन बदमाशों ने खिड़की की जाली उखाड़ने की कोशिश की. घर के मालिक के जागने और लाइट जलाने पर वे बाउंड्री वॉल फांदकर भाग गए. पिछले 15 दिनों में इच्छावर शहर में आधे दर्जन से ज्यादा घरों में चोरी हुई है. बदमाशों ने करौली माता मंदिर को भी नहीं बख्शा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट