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आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर, 5 लोगों की मौत

Tragic accident in Sehore: सीहोर जिले के आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर गोदी जोड़ के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां ट्रक और बोलेरो वाहन की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. खबर अभी अपडेट की जा रही है...

Written ByPooja
Published: Jul 06, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:10 PM IST
आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर, 5 लोगों की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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