आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर, 5 लोगों की मौत

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Tragic accident in Sehore: सीहोर जिले के आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर गोदी जोड़ के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां ट्रक और बोलेरो वाहन की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.
सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को तत्काल उपचार के लिए आष्टा अस्पताल भेजा गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बोलेरो में सवार सभी 8 लोग राजगढ़ जिले के भियापुरा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. यह सभी लोग एक विक्षिप्त व्यक्ति का उपचार कराने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यह भीषण हादसा हो गया.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और इसकी वजह का पता लगाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, यह हादसा अष्टा-पचोर-शुजालपुर रोड पर मेना गोदी गांव के पास हुआ. बोलेरो से तीन लोग उछलकर 15-20 फीट दूर जा गिरे, जबकि ड्राइवर का खून से लथपथ शव गाड़ी के अंदर ही फंसा रहा. अष्टा के SDOP दामोदर गुप्ता ने बताया कि बोलेरो में 8 लोग सवार थे.
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