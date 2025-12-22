Advertisement
सीहोर जिले के आष्टा में दो पक्षों के बीच टकराव, भोपाल-इंदौर हाईवे पर तोड़फोड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Ashta Two Groups Clash: सीहोर जिले का आष्टा में दो पक्षों में विवाद होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है, यहां पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे शहर में एक्टिव है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:18 AM IST
आष्टा में दो पक्षों में भिंड़त
Ashta Dispute: सीहोर जिले के आष्टा शहर में दो पक्षों में टकराव की स्थिति बन गई, जिसके बाद भोपाल-इंदौर हाईवे पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे शहर में तनाव की स्थिति बन गई. मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज किया गया. फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, जबकि हाईवे पर भी ट्रैफिक को सामान्य कर दिया गया है. हालांकि घटना के बाद से ही पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है, जबकि लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. 

आष्टा के अलीपुर चौराहे का मामला 

घटना आष्टा के अलीपुर चौराहे की बताई जा रही है. यहां गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है. जिसके बाद करणी सेना के व्यक्ति की गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद विवाद बढ़ गया. गुस्साए करणी सैनिकों ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम कर दिया, जानकारी लगते ही स्थानीय और सीहोर से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि दोनों तरफ से पथराव और विवाद की स्थिति बनी हुई थी. वहीं स्थानीय हालातों को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को काबू में करने की कोशिश की गई. हालांकि इस घटना के बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है. क्योंकि छोटा सा विवाद देखते ही देखते एक बड़ा रूप में तब्दील हो गया था, ऐसे में पुलिस फिलहाल यहां एक्शन में नजर आ रही है. 

भोपाल-इंदौर हाईवे पर लगा जमा 

बताया जा रहा है कि रात में करीब 9 बजे के पास दो समुदायों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद यहां पथराव शुरू हो गया. घटना के बाद भोपाल इंदौर हाईवे पर जमा की स्थिति बन गई. क्योंकि हरदा की तरफ से आए वाहनों को रोका जाने लगा, जिससे जाम बढ़ना शुरू हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पार्वती थाना और आष्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने के बाद जाम खुलवाया गया. मौके पर स्थानीय पुलिस बल भी पहुंच गया है जो मोर्चा संभाले हुए हैं. वहीं घटना के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, तोड़फोड़ में जो नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन किया जाएगा और विवाद के कारणों का पता लगाया जाएगा. फिलहाल सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. 

वहीं करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन शेरपुर ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह विवाद एक षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि यह करणी सेना परिवार के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने करणी सेना परिवार के लोगों से अपील की है कि वह विवादों से दूर रहे और किसी भी तरह की अफवाहों में न आए. उन्होंने सभी लोगों से अपने घर वापस लौटने की अपील की है.

