किसानों के आंखों से आंसू निकाल रही प्याज की कीमतें! जानिए एमपी में कितने रुपए बिक रही प्याज

MP Onion Price Crises: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्याज की फसल उगाने वाले किसानों की हालत किस कदर खराब हो चुकी है. इसकी एक दर्दनाक झलक मंडी से बाहर दिखाई दी. एक किसान अपनी 50 कट्टियां प्याज लेकर सुबह-सुबह सीहोर मंडी पहुंचा, लेकिन जब दाम तय हुए तो उसका दिल बैठ गया. 40 किलो की एक कट्टी का भाव सिर्फ 10 रुपये लगा. यानी प्याज मात्र 40 पैसे किलो. इतनी मेहनत के बाद ऐसा दाम किसी भी किसान को तोड़ देने के लिए काफी है.

किसान की हालात यह थी कि मंडी तक लाने में लगे ट्रॉली-ट्रैक्टर का भाड़ा तक इन दामों में नहीं निकल पा रहा था. किसान के लिए यह सौदा उसकी मेहनत का अपमान जैसा लगा. हफ्तों की मेहनत, पानी, खाद, दवाई, खेत की तैयारी सबकुछ मिलाकर लागत ही कई गुना ज्यादा थी. ऐसे में 10 रुपये में एक पूरी कट्टी बेचना उसकी आर्थिक स्थिति पर सीधा वार था. किसान ने बताया कि इन दामों पर बेचना मतलब घाटे में खुद को धकेलना है.

किसानों ने फेंकी पूरी प्याज

आखिरकार बेचैनी और गुस्से में किसान ने पूरी प्याज मंडी परिसर के बाहर और सड़क पर फेंक दी. यह कदम गुस्सा नहीं बल्कि मजबूरी की चीख थी, जो प्रदेश में गिरते प्याज के दामों की असल तस्वीर दिखाती है. सड़क पर बिखरी प्याज मानो यह कह रही हो कि मेहनतकश किसान कितना असहाय है. इस घटना के बाद इलाके में किसानों के बीच नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई हैं, क्योंकि हालात सुधारने की कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है.

(रिपोर्टः दिनेश नागर, सीहोर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!