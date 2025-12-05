Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3030504
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

किसानों के आंखों से आंसू निकाल रही प्याज की कीमतें! जानिए एमपी में कितने रुपए बिक रही प्याज

MP Onion Farmer Protest: मध्य प्रदेश में इन दिनों प्याज की कीमत इस कदर नीचे गई है, किसानों को रोना आ रहा है. वहीं सही दाम न मिलने पर किसानों से पूरी की पूरी फसल सड़कों पर फेंक दी है. बता दे कि किसान 40 किलो की एक कट्टी लेकर मंडी पहुंचा, जहां पर सिर्फ 10 रुपए कीमत आंकी गई. जिससे किसानों के अंदर काफी रोष देखने को मिल रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसानों के आंखों से आंसू निकाल रही प्याज की कीमतें
किसानों के आंखों से आंसू निकाल रही प्याज की कीमतें

MP Onion Price Crises: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्याज की फसल उगाने वाले किसानों की हालत किस कदर खराब हो चुकी है. इसकी एक दर्दनाक झलक मंडी से बाहर दिखाई दी. एक किसान अपनी 50 कट्टियां प्याज लेकर सुबह-सुबह सीहोर मंडी पहुंचा, लेकिन जब दाम तय हुए तो उसका दिल बैठ गया. 40 किलो की एक कट्टी का भाव सिर्फ 10 रुपये लगा. यानी प्याज मात्र 40 पैसे किलो. इतनी मेहनत के बाद ऐसा दाम किसी भी किसान को तोड़ देने के लिए काफी है.

किसान की हालात यह थी कि मंडी तक लाने में लगे ट्रॉली-ट्रैक्टर का भाड़ा तक इन दामों में नहीं निकल पा रहा था. किसान के लिए यह सौदा उसकी मेहनत का अपमान जैसा लगा. हफ्तों की मेहनत, पानी, खाद, दवाई, खेत की तैयारी सबकुछ मिलाकर लागत ही कई गुना ज्यादा थी. ऐसे में 10 रुपये में एक पूरी कट्टी बेचना उसकी आर्थिक स्थिति पर सीधा वार था. किसान ने बताया कि इन दामों पर बेचना मतलब घाटे में खुद को धकेलना है.

किसानों ने फेंकी पूरी प्याज
आखिरकार बेचैनी और गुस्से में किसान ने पूरी प्याज मंडी परिसर के बाहर और सड़क पर फेंक दी. यह कदम गुस्सा नहीं बल्कि मजबूरी की चीख थी, जो प्रदेश में गिरते प्याज के दामों की असल तस्वीर दिखाती है. सड़क पर बिखरी प्याज मानो यह कह रही हो कि मेहनतकश किसान कितना असहाय है. इस घटना के बाद इलाके में किसानों के बीच नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई हैं, क्योंकि हालात सुधारने की कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है.

(रिपोर्टः दिनेश नागर, सीहोर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

sehore newsmp onion price

Trending news

sehore news
किसानों के आंखों से आंसू निकाल रही प्याज की कीमतें! जानिए कितने रुपए बिक रही प्याज
mp news
जिनके साथ पी शराब, उन्हीं पर लगा हत्या का आरोप, 4 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव
mp news
PM श्री कॉलेज में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'! भाई की जगह MSc का पेपर देने पहुंचा था युवक
narsinghpur news
औने-पौने दाम से भड़के एमपी के किसान, गाडरवारा मंडी में जमकर मचाया बवाल
mp news
स्कूल में टीचर पर 12 छात्राओं से मारपीट का आरोप, लकड़ी से पिटाई के बाद उंगलियां
mp news
चाकू की नोक पर छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर वीडियो किया वायरल, जानिए
mp government job
एमपी में सरकारी नौकरी का बदला सिस्टम! 12,075 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई भर्ती
chhattisgarh news
नाम भूली, आंखें गंवा बैठी! 8 साल की बच्ची को 20 साल तक कमरे में कैद रखा, 28 की हुई
satna news
कोदो की रोटी बनी जानलेवा! 7 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक बुजुर्ग आईसीयू में भर्ती
mp news
जबलपुर में 'धान जासूस' बनने का मौका! सिर्फ एक WhatsApp मैसेज, 21 हजार का इनाम मिलेगा