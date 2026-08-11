सीहोर में उफनती नदी के बीच मकान में घुसा पानी, एक ही परिवार के 10 लोग फंसे, पुलिस ने किया रेस्क्यू

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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं. जोरदार बारिश से जिले की कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है. इसी बीच सीहोर में भिलाखेड़ी नदी के पास स्थित एक घर में अचानक बाढ़ का पानी घुस गया और घर चारों तरफ से पानी से घिर गया. इस वजह से एक ही परिवार के दस सदस्य घर के अंदर ही फंस गए और चारों ओर बढ़ते पानी से घिर गए.
एक ही परिवार के 10 लोग फंसे, पुलिस ने किया रेस्क्यू
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंच गई. बिना समय बर्बाद किए पुलिस बल ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया. भारी जल-जमाव और तेज बहाव के बीच कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने घर के अंदर फंसे परिवार के सभी 10 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. अच्छी बात यह रही कि पुलिस और ग्रामीणों की सतर्कता से उन्हें समय पर मदद मिल गई. वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था. जिले में लगातार बारिश हो रही है और प्रशासन ने निचले इलाकों व नदियों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव
बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी सबसे मजबूत मानसून सिस्टम एक्टिव है. मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, आलीराजपुर, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य भर में मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिससे कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होगी. पिछले 24 घंटों में भोपाल में लगभग 7 इंच बारिश दर्ज की गई. अब तक राज्य में सामान्य मानसून कोटे से 15% कम बारिश हुई है. 14 अगस्त तक मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.
बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकार सतर्क
राज्य सरकार बाढ़ और जलभराव की संभावित स्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क है. शहरी प्रशासन विभाग ने राज्य, संभाग और जिला स्तर पर विशेष कंट्रोल रूम बनाए हैं, जो मौसम विभाग के साथ लगातार तालमेल बिठाकर काम करेंगे. जिला स्तर पर प्रोजेक्ट अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के साथ-साथ भोजन, साफ पीने का पानी और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
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