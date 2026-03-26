Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3154575
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसीहोर

सीहोर में शादी की दावत बनी आफत! रायता पीते ही अस्पताल पहुंचे 50 से भी ज्यादा मेहमान, देर रात मची चीख पुकार

mp news: सीहरो में शादी पार्टी में दही और बूंदी रायता खाना से 50 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. सभी को आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

sehore news
sehore news

food poisoning in 50 plus people in sehore: मध्य प्रदेश के सीहोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से बड़ी संख्या में मरीज सीहोर जिला अस्पताल पहुंचने लगे. मरीजों की संख्या तकरीबन 50 से भी ज्यादा थी और सभी उल्टी दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच गए थे. जांच में पता चला कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ी है जिन्होंने शादी पार्टी में दही और बूंदी रायता का सेवन किया था. 

1200 लोगों ने किया भोजन
मामला सीहोर जिले के इछावर तहसील के ग्राम बाबड़िया नोआबाद का है जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम में तकरीबन 1200 लोग शामिल हुए थे. समारोह  में भोजन की ठीक-ठाक व्यवस्था थी जहां मेहमानों को रोटी सब्जी, दही, बूंदी रायता और गुलाब जामून परोसा गया था. कुल 1200 लोगों ने भोजन किया. हालांकि देर रात इनमें से तकरीबन 50 से अधिक लोगो को पेट दर्द, उल्टी ओर दस्त की शिकायत होने लगी. पार्टी से वापस घर जाते वक्त बड़े, बुजुर्ग को उल्टियां होने लगी. तबीयत बिगड़ने की वजह से इछावर स्वास्थ केंद्र में फूड पॉइजनिंग के मरीज पहुंचने लगे जिसके बाद ये मामला उजागर हुआ. 

मरीजों के लिए रिजर्व किए गए बेड
स्वास्थ केंद्र में  फूड पॉइजनिंग के मरीज की बड़ती संख्या को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग को मामले की जानकारी दी गई . विभाग तत्काल हरकत में आई और एक टीम इछावर रवाना की ओर जिला अस्पताल में इमरजेंसी काल कर डॉक्टर, पेरामीडिकल ,ओर नर्सिंग स्टाफ को बुला लिया जिसके बाद 
2 वार्ड फूड पाइजेनिग के शिकार मरीजो के लिए रिज़र्व कर दिए गए. इसके बाद मरीजों का इलाज शुरू किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

तबीयत में हुई सुधार
मीडिया से बातचीत कर मरीजों ने बताया कि इलाज के बाद से उनकी तबीयत में सुधार आया है. अब उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है. वहीं अन्य मरीजों ने बताया कि हमने वहां रायता खाया था जिससे बीमार हो गए और उल्टी दस्त होने लगे, जिन्होंने रायता नहीं खाया था वे एकदम ही स्वस्थ हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ है. रायता में कुछ मिला था जिसकी वजह से अचानक से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी. रिपोर्ट: दिनेश नगर, सीहोर

TAGS

mp sehore news

Trending news

mp news hindi
अब WhatsApp पर जारी किया जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट, महीनों का काम 7 दिन में होगा पूरा
mp news
MP Breaking News Live-CM मोहन यादव का छिंदवाड़ा-पांढुर्णा दौरा आज, प्रदेश में मार्च के आखिर में होगी बारिश, पढ़े हर बड़ी खबर
Ujjain Akashvani
उज्जैन आकाशवाणी से सीएम मोहन यादव का संबोधन, विकास और किसान कल्याण पर फोकस...
cm mohan
जन्मदिन पर CM ने दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश, बामनेर नदी में छोड़े 14 कछुए
damoh news
पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह पर प्रशासन सख्त, कहा- भरपूर मात्रा में है स्टॉक
Summer Special Train
रेलवे का तोहफा, जबलपुर सहित इन स्टेशनों से गुजरेगी समर स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल
cm mohan yadav birthday
CM मोहन ने पेश की सादगी की मिसाल, किसान का निमंत्रण स्वीकार यूं मनाया अपना बर्थडे
MP Board Results Out
MP Board Result Out: 5वीं में सरकारी स्कूल आगे, 8वीं में प्राइवेट का दबदबा
dewas news
पेट्रोल किल्लत के बीच घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंचा बैंककर्मी, मुड़कर देखने लगे लोग
bhopal cm house
CM हाउस में बनेगा 45 करोड़ का हाईटेक ऑडिटोरियम, CM मोहन यादव ने किया भूमि पूजन...