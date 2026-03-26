सीहोर में शादी की दावत बनी आफत! रायता पीते ही अस्पताल पहुंचे 50 से भी ज्यादा मेहमान, देर रात मची चीख पुकार

food poisoning in 50 plus people in sehore: मध्य प्रदेश के सीहोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से बड़ी संख्या में मरीज सीहोर जिला अस्पताल पहुंचने लगे. मरीजों की संख्या तकरीबन 50 से भी ज्यादा थी और सभी उल्टी दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच गए थे. जांच में पता चला कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ी है जिन्होंने शादी पार्टी में दही और बूंदी रायता का सेवन किया था.

1200 लोगों ने किया भोजन

मामला सीहोर जिले के इछावर तहसील के ग्राम बाबड़िया नोआबाद का है जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम में तकरीबन 1200 लोग शामिल हुए थे. समारोह में भोजन की ठीक-ठाक व्यवस्था थी जहां मेहमानों को रोटी सब्जी, दही, बूंदी रायता और गुलाब जामून परोसा गया था. कुल 1200 लोगों ने भोजन किया. हालांकि देर रात इनमें से तकरीबन 50 से अधिक लोगो को पेट दर्द, उल्टी ओर दस्त की शिकायत होने लगी. पार्टी से वापस घर जाते वक्त बड़े, बुजुर्ग को उल्टियां होने लगी. तबीयत बिगड़ने की वजह से इछावर स्वास्थ केंद्र में फूड पॉइजनिंग के मरीज पहुंचने लगे जिसके बाद ये मामला उजागर हुआ.

मरीजों के लिए रिजर्व किए गए बेड

स्वास्थ केंद्र में फूड पॉइजनिंग के मरीज की बड़ती संख्या को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग को मामले की जानकारी दी गई . विभाग तत्काल हरकत में आई और एक टीम इछावर रवाना की ओर जिला अस्पताल में इमरजेंसी काल कर डॉक्टर, पेरामीडिकल ,ओर नर्सिंग स्टाफ को बुला लिया जिसके बाद

2 वार्ड फूड पाइजेनिग के शिकार मरीजो के लिए रिज़र्व कर दिए गए. इसके बाद मरीजों का इलाज शुरू किया गया.

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तबीयत में हुई सुधार

मीडिया से बातचीत कर मरीजों ने बताया कि इलाज के बाद से उनकी तबीयत में सुधार आया है. अब उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है. वहीं अन्य मरीजों ने बताया कि हमने वहां रायता खाया था जिससे बीमार हो गए और उल्टी दस्त होने लगे, जिन्होंने रायता नहीं खाया था वे एकदम ही स्वस्थ हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ है. रायता में कुछ मिला था जिसकी वजह से अचानक से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी. रिपोर्ट: दिनेश नगर, सीहोर