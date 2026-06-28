एमपी में एक और ट्विशा शर्मा जैसा मामला, फंदे पर लटकी मिली महिला की लाश, पति और सास पर हत्या का आरोप

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Sehore News: मध्य प्रदेश में बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामला अभी शांत ही हुआ था कि सिहोर जिले से एक और चौंकाने वाली और रहस्यमयी घटना सामने आई. यहां श्रवण के बगीचे इलाके की रहने वाली 32 वर्षीय मालती प्रजापति का शव संदिग्ध हालात में उनके घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला. इस घटना की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
पति और सास पर हत्या का आरोप
पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि यह पहले से सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. उनका कहना है कि मालती के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसके पति व सास ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी. इन आरोपों को लेकर परिवार वालों ने जिला अस्पताल के पोस्टमॉर्टम रूम के बाहर जबरदस्त हंगामा किया और कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया. काफी देर तक चले विवाद के बाद, पुलिस के समझाने-बुझाने पर वे आखिरकार मान गए.
हत्या या आत्महत्या? जांच के बाद खुलासा
फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. कोतवाली थाना प्रभारी (SHO) रवींद्र यादव ने कहा कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चलेगा. अब मुख्य सवाल यह है कि क्या यह वाकई आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है. इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा.
इस मामले को ट्विशा शर्मा से क्यों जोड़ा जा रहा है?
ट्विशा शर्मा मामला मध्य प्रदेश के चर्चित मामलों में शामिल है, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा. भोपाल में ट्विशा का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद उनके परिवार ने ससुराल वालों पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर हत्या का आरोप लगाया. ट्विशा की मौत के बाद यह मामला हत्या और आत्महत्या के बीच बहस में उलझ गया. परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. लगातार सामने आ रहे नए तथ्यों के कारण यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा. चल रही जांच और कानूनी कार्रवाई के आधार पर अभी अंतिम सच्चाई का पता चलना बाकी है. इस बीच 32 वर्षीय मालती प्रजापति का मामला भी इस घटना से जोड़ा जा रहा है.
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