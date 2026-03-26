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हरीश राणा के बाद अब इस शख्स ने हारी हिम्मत, मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से की इच्छामृत्यु की मांग; जानिए वजह

MP News: सिवनी के एक सरकारी कर्मचारी ने मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक अपनी मांग पूरी करने की गुहार लगाई है. कर्मी ने अपनी परेशानियों से थक हारकर इच्छामृत्यु की मांग की है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:19 PM IST
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Seoni News: गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट  के फैसले के बाद पैसिव यूथेनेशिया का आदेश दिया गया था जिसके बाद से अब मध्य प्रदेश के सिवनी में भी एक शख्स ने इच्छामृत्यु की मांग की है. शख्स ने इच्छामृत्यु के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एंव विभागीय मंत्री से गुहार लगाई है. शख्स ने इच्छामृत्यु की वजह बताते हुए कहा कि वो जहां काम करता है वहां उसे प्रताड़ित किया जाता है साथ ही उसे पांच महीने से वेतन नहीं मिला है. 

सरकारी कर्मचारी ने की इच्छामृत्यु की मांग 
शख्स की पहचान  उमेश शर्मा के रूप में हुई है जो जल संसाधन विभाग, सिवनी में पदस्थ हैं. उन्होंने हार मानते हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सीएम मोहन एंव विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट से इच्छामृत्यु की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि ना ही सैलरी टाइम से मिलती है और ना ही इज्जत. अब इच्छामृत्यु ही एक मात्र सहारा रह गया है जिससे मेरी समस्या ही खत्म हो सकती है.

प्रताड़ना के लगाए आरोप
 उमेश शर्मा ने कहा कि पांच महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और प्रभारी कार्यपालन यंत्री प्रेम नारायण ने उन्हें प्रताड़ित किया है. इस वजह से उमेश वर्तमान में भोपाल में स्थित नर्मदा भवन में 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं. उनकी शिकायत है कि सैलरी नहीं मिलने से उन्हें घरखर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा है. बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा हूं. 

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न्याय नहीं तो इच्छामृत्यु ही दो
उमेश ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे न्याय मिलेगा, और अगर न्याय नहीं मिल सकता है तो कम से कम इच्छामृत्यु की मांग ही पूरी की जाए. उन्होंने आगे कहा कि वे एक सम्मानित कर्मचारी थे लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है. मैं पीड़ा में हूं और अब तक विभाग के किसी भी अधिकारी ने ना ही मुझसे मुलाकात की है और ना ही मेरी परेशानियों को समझा है.

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