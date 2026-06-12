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छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध, राज खुलने के डर से 5 साल के मासूम को जहर देकर मार डाला

Seoni Crime News: मध्य प्रदेश के सिवनी में अवैध संबंधों के विवाद के बीच एक व्यक्ति ने 5 वर्षीय मासूम को कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने महिला और उसकी बेटी को भी जहर देने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 12, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:22 PM IST
छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध, राज खुलने के डर से 5 साल के मासूम को जहर देकर मार डाला
Image Credit: Seoni Child Murder Case

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