छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध, राज खुलने के डर से 5 साल के मासूम को जहर देकर मार डाला

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Seoni Child Murder Case: सिवनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नरेला गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते एक व्यक्ति ने 5 वर्षीय मासूम बच्चे को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने महिला और उसकी बेटी को भी जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन वे बच गईं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
कोतवाली पुलिस ने मासूम रियांश बघेल की मौत के मामले में आरोपी जयदीप बघेल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि जयदीप बघेल के अपने छोटे भाई की पत्नी शोभना बघेल के साथ अवैध संबंध थे. इस बात की जानकारी आरोपी की पत्नी को लगने के बाद परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था.
इलाज के दौरान मौत
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना वाले दिन जयदीप बघेल शोभना बघेल और उनके दोनों बच्चों को अपने साथ छिंदवाड़ा चौक ले गया, जहां उसने कीटनाशक खरीदा. इसके बाद उसने शोभना और दोनों बच्चों को कीटनाशक पिलाने का प्रयास किया. शोभना और उनकी बेटी ने कीटनाशक पीने से मना कर दिया, लेकिन 5 वर्षीय रियांश ने कीटनाशक पी लिया. उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
मामले की हो रही जांच
घटना के बाद आरोपी जयदीप बघेल ने भी कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. उसे इलाज के लिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.
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