छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध, राज खुलने के डर से 5 साल के मासूम को जहर देकर मार डाला

मामले की हो रही जांच

घटना के बाद आरोपी जयदीप बघेल ने भी कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. उसे इलाज के लिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.