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खेत में उतरे-बोया धान, फिर MP में UCC पर किया बड़ा ऐलान; सिवनी में CM मोहन यादव का दिखा अनोखा अंदाज, देखें Photos

सीएम डॉ. मोहन ने 1 जुलाई को सिवनी के लिए खजाना खोल दिया. उन्होंने सिवनी में धान महोत्सव में शिरकत की, कोदो कुटकी बोनस का वितरण किया और विकास कार्यों की सौगात दी. सिवनी में 349.33 करोड़ रुपए लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण और 144.8 करोड़ के भूमि-पूजन किए.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 01, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:32 PM IST
खेत में उतरे-बोया धान, फिर MP में UCC पर किया बड़ा ऐलान; सिवनी में CM मोहन यादव का दिखा अनोखा अंदाज, देखें Photos
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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