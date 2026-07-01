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सिवनी को ₹494 करोड़ की सौगात: धान महोत्सव में पहुंचेंगे CM मोहन यादव, कोदो-कुटकी किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी प्रोत्साहन राशि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी जिले में आयोजित प्रदेश स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान सीएम मोहन यादव सिवनी को 494 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और किसानों के खाते में कोदो-कुटकी प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 01, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:39 AM IST
सिवनी को ₹494 करोड़ की सौगात: धान महोत्सव में पहुंचेंगे CM मोहन यादव, कोदो-कुटकी किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी प्रोत्साहन राशि
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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सिवनी को ₹494 करोड़ की सौगात, CM मोहन कोदो-कुटकी किसानों के खाते में भेजेंगे पैसे
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