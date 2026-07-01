/सिवनी को ₹494 करोड़ की सौगात: धान महोत्सव में पहुंचेंगे CM मोहन यादव, कोदो-कुटकी किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी प्रोत्साहन राशि

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे प्रदेश स्तरीय 'धान महोत्सव' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री सिवनी जिले के विकास को एक नई रफ्तार देते हुए ₹494.16 करोड़ की लागत वाली कुल 629 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। इनमें ₹349.33 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा, जबकि ₹144.83 करोड़ के नए विकास कार्यों का भूमिपूजन होगा.
इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती करने वाले किसानों को मिलने वाला लाभ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के 3,941 कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों के बैंक खातों में ₹2 करोड़ 82 लाख 99 हजार 300 की प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से श्रीअन्न (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ₹1,000 प्रति क्विंटल की दर से यह विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आयोजन स्थल पर आधुनिक कृषि यंत्रों, प्राकृतिक खेती, मिलेट्स और जीआई टैग उत्पादों पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी.
कोदो-कुटकी (मिलेट्स) के फायदे
बता दें कि कोदो-कुटकी (मिलेट्स) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक पारंपरिक और पौष्टिक मोटा अनाज (Nutri-Cereal) है. आयरन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण यह डायबिटीज (शुगर) और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार है, साथ ही यह पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है.
चमकेगी सड़कों की सूरत, नदियों पर बने नए पुल
लोकार्पण और भूमिपूजन के जरिए सिवनी जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दौंदीवाड़ा-बरटोला-ओखाटोला-अमुरला मार्ग सहित कई ग्रामीण सड़कों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही, वैनगंगा नदी पर बने बरबसपुर-सुनवारा-आमानाला सेतु और हिर्री नदी पर बने घोघराटोला-मंगलटोला सेतु का भी उद्घाटन होगा, जिससे दर्जनों गांवों की राह आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुछ नए पुलों का काम भी आज से शुरू होने जा रहा है.
सशक्त किसान, समृद्ध मध्यप्रदेश...
प्रदेश स्तरीय 'धान महोत्सव' के अवसर पर आज सिवनी से कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण एवं ₹494 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन करूंगा।
यह पहल किसान समृद्धि और विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को नई गति… pic.twitter.com/60BKBtCJq5
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 1, 2026
घर-घर पहुंचेगा पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने करोड़ों का बजट जारी किया है। इसके तहत बरघाट में ₹145.60 करोड़, केवलारी में ₹67.34 करोड़, सिवनी में ₹52.19 करोड़ और लखनादौन में ₹44.49 करोड़ रुपये की भारी-भरकम नल-जल योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सिहोरा, घंसौर, केदारपुर, लखनवाड़ा, बींझावाड़ा और तिघरा के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर न भागना पड़े.
बच्चों को हॉस्टल और सिवनी को मिलेगा नया स्विमिंग पूल
शिक्षा और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए लखनादौन में एक मिनी स्टेडियम और धूमा में 100-100 सीटों वाले बालक-बालिका छात्रावास (हॉस्टल) के निर्माण कार्य का भूमिपूजन होगा। इसके अलावा जनजातीय कार्य विभाग के तहत कन्या शिक्षा परिसर सिवनी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत नए आंगनवाड़ी भवनों की नींव रखी जाएगी। वहीं शहरी विकास के तहत सिवनी शहर के लोगों के लिए बबरिया गार्डन में एक आधुनिक स्विमिंग पूल, नया फायर स्टेशन और नगर पालिका के नए कार्यालय भवन के निर्माण का काम भी आज से शुरू हो जाएगा.