/सिवनी को ₹494 करोड़ की सौगात: धान महोत्सव में पहुंचेंगे CM मोहन यादव, कोदो-कुटकी किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी प्रोत्साहन राशि

इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती करने वाले किसानों को मिलने वाला लाभ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के 3,941 कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों के बैंक खातों में ₹2 करोड़ 82 लाख 99 हजार 300 की प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से श्रीअन्न (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ₹1,000 प्रति क्विंटल की दर से यह विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आयोजन स्थल पर आधुनिक कृषि यंत्रों, प्राकृतिक खेती, मिलेट्स और जीआई टैग उत्पादों पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी.