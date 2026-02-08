Advertisement
दिग्विजय सिंह का सीधा अल्टीमेटम, '15 दिन में समझौता कर लो यो फिर इस्तीफा दे दो', क्या है पूरा विवाद?

Digvijay Singh:  पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सिवनी दौरे के दौरान सख्त तेवर में नजर आए. अपने दौरे के दौरान उन्होंने NUSI के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह को जमकर फटकार लगाई. साथ ही  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 08, 2026, 03:49 PM IST
Digvijay Singh: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों सिवनी जिले दे दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्री की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. वहीं परासपानी गांव में आयोजिक एक कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक आदिवासी युवक ने सार्वसनिक मंच से NUSI के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह पर जातिगत अपमान का आरोप लगाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मंच से ही धनंजय सिंह को सख्त लहजे में फटकार लगाई.

इस घटनाक्रम के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया, हालांकि बाद में स्थिति को संभार लिया गया. दिग्विजय सिंह ने NSUI के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह से पूछा, 'क्या तुमने आदिवासी बालिका को गाली दी?' धनंजय ने जवाब दिया, 'मैंने किसी को गाली नहीं दी. यह एक आदिवासी लड़की का मामला है, और मैं उसे आपके सामने पेश करूंगा. मैंने तो बस उसे समझाने की कोशिश की थी.' तब दिग्विजय सिंह ने कहा, 'या तो पंद्रह दिन में मामला सुलझाओ या इस्तीफा दे दो.' धनंजय ने जवाब दिया, 'मैं सबूत आपके सामने पेश करूंगा.' तब दिग्विजय ने फिर दोहराया, 'या तो समझौता करो या इस्तीफा दे दो.'

पीएम मोदी पर साधा निशाना

इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इस समझौते से अमेरिकी दूध, मक्खन और मक्का भारत में बेचा जा सकेगा, जिससे देश के किसानों को नुकसान होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी दोस्त से जुड़े एक पेंडिंग मामले को सुलझाने के लिए किया गया था. इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजान (मनरेगा) को लेकर भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.

 

