25 किलो चांदी...30 तोला सोना, पलक झपकते 1 करोड़ का माल पार! चोर की फुर्ती देख पुलिस भी हैरान

Seoni Robbery: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले से चोरी की एक चौंकाने वाली वारदार सामने आई है. जिले मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बरघाट नगर के व्यस्त बस स्टैंड इलाके में शनिवार की रात लगभग 8 बजे यह घटना हुई. बताया जा रहा है कि एक सराफा व्यापारी की आंखों के सामने ही चोर ने फिल्मी अंदाज में करोड़ों रुपए के जेवरात और कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए. भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

बरघाट नगर के बस स्टैंड क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी से फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात सामने आई है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकी आरोपी का सुराग लगाया जा सके. महाजन ज्वेलर्स के संचालक दिलीप महाजन, जो इस इलाके के पूर्व पार्षद भी हैं. अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने गहनों और नकदी से भरे दो बैग सुरक्षित रूप से अपनी कार में रखे और दुकान में ताला लगाने के लिए मुड़े. बस कुछ ही सेकंड के इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर एक अज्ञात चोर ने कार का दरवाजा खोला और गहनों वाले बैग उठाए और मौके से फरार हो गया.

सोने-चांदी से भरा बैग लेकर फरार

व्यापारी दिलीप महाजन ने पुलिस को बताया, बैग में भारी मात्रा में कीमती सामान था. शुरुआती जानकारी के अनुसार बैग में लगभग 25 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां और आभूषण, लगभग 30 तोला सोने के आभूषण और 2 से 3 लाख रुपये तक की नकदी थी. कुल मिलाकर 1 करोड़ का माल बताया जा रहा है. जब व्यापारी ने ताला लगाया और अपनी कार के पास वापस लौटा, तो कार का दरवाजा खुला देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह गया. पलक झपकते ही चोर उसके महीनों की कमाई और स्टॉक लेकर फरार हो गए.

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ASP ने किया मौका मुआयना

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) दीपक कुमार मिश्रा देर रात खुद बरघाट पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तत्काल नाकेबंदी करें और संदिग्धों की तलाश तेज करें. घटना के बाद से बरघाट और अरी पुलिस थानों की टीमें सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं.

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