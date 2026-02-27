Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसिवनी

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दिव्य स्तंभ का लोकार्पण, वर्चुअली शामिल हुए CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विचारों एवं संस्कारों को न केवल आत्मसात करें, बल्कि उन्हें समाज में व्यापक रूप से प्रचारित कर आगे बढ़ाएं. प्रदेश सरकार सनातन मूल्यों से प्रेरणा लेकर सुशासन की दिशा में कार्य कर रही है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 03:40 PM IST
CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जीवन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण है. उन्होंने कहा कि स्वामी जी के जन्म स्थल सिवनी में उनके दिव्य स्तंभ की स्थापना सौभाग्य का विषय है तथा यह भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को जबलपुर एयरपोर्ट से सिवनी जिला मुख्यालय स्थित शंकराचार्य चौक के लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर संबोधित करते हुए.

सनातन मूल्यों से प्रेरणा लेकर सुशासन की दिशा में कार्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विचारों एवं संस्कारों को न केवल आत्मसात करें, बल्कि उन्हें समाज में व्यापक रूप से प्रचारित कर आगे बढ़ाएं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सनातन मूल्यों से प्रेरणा लेकर सुशासन की दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जीवन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण को समर्पित था. उन्होंने सिवनी में इस दिव्य स्तंभ की स्थापना को गौरव का विषय बताते हुए कहा कि यह स्तंभ भविष्य में लोगों को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा.

सनातन धर्म में संतों का योगदान

दिव्य स्तंभ के लोकार्पण अवसर पर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने आदि शंकराचार्य के जीवन एवं सनातन धर्म में उनके योगदान पर प्रकाश डाला और ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आध्यात्मिक योगदान एवं राष्ट्रधर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्मरण किया. इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद और ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद सहित अन्य संत भी मौजूद थे. लोकार्पण अवसर पर विधायक दिनेश राय, डीआईजी राकेश सिंह, कलेक्टर शीतला पटले और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता सहित अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे. दिव्य स्तंभ के लोकार्पण के बाद कार्यक्रम स्थल पर भजन, प्रवचन और आरती जैसे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने देर रात तक इन कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी श्रद्धा प्रकट की.

Mohan Yadav
