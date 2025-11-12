खुशखबरी: लाड़ली बहनों के खाते में पहली बार 1500 रुपए ट्रांसफर, सीएम मोहन ने भेजे पैसे

CM Mohan Transfer Ladli Behna Installment: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त सीएम मोहन यादव ने सिवनी जिले से ट्रांसफर कर दी है. इस बार महिलाओं को 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए की राशि मिली है, सीएम मोहन ने सिंगल क्लिक के माध्यम से यह पैसा मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर किया है, इससे पहले उन्होंने सिवनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों से भी संवाद भी किया और उनसे योजना के बारे में भी जाना है. पहली बार महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिली है.

1857 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए

लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक मध्य प्रदेश में महिला हितग्राहियों के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहे थे. भाईदूज पर सीएम मोहन यादव ने पैसा बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके ब अब योजना की राशि में 250 रुपए बढ़ा दिए गए हैं. सीएम मोहन ने सिवनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में यह पैसा ट्रांसफर किया है, उन्होंने कहा कि अब से हर महीने में मेरी बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे. आज सिवनी में 'लाड़ली बहना योजना' के अंतर्गत 1.26 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में ₹1,857 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया.

3000 हजार तक जानी है राशि

बता दें कि योजना की शुरुआत में पहले 1000 रुपए दिए जाते थे, उसके बाद योजना में 250 रुपए बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए थे, जबकि अब 250 रुपए और बढ़ाकर 1500 रुपए की राशि कर दी है. इस योजना की राशि आगे बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने का ऐलान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में लाड़ली बहना योजना की राशि और भी बढ़ाई जा सकती है.

सीएम मोहन यादव ने इस दौरान सिवनी जिले में लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों से संवाद भी किया. उन्होंने एक महिला से पूछा कि कांग्रेस के लोग जैसा बोलते हैं बहनों आपके पति यह पैसा दारू में तो नहीं उड़ा देते हैं, इस पर महिलाओं ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है.

