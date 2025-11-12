Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2999027
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

खुशखबरी: लाड़ली बहनों के खाते में पहली बार 1500 रुपए ट्रांसफर, सीएम मोहन ने भेजे पैसे

Ladli Behna Yojana Installment: लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो गई है. इस बार महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाड़ली बहना योजना की किस्त जारी
लाड़ली बहना योजना की किस्त जारी

CM Mohan Transfer Ladli Behna Installment: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त सीएम मोहन यादव ने सिवनी जिले से ट्रांसफर कर दी है. इस बार महिलाओं को 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए की राशि मिली है, सीएम मोहन ने सिंगल क्लिक के माध्यम से यह पैसा मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर किया है, इससे पहले उन्होंने सिवनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों से भी संवाद भी किया और उनसे योजना के बारे में भी जाना है. पहली बार महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिली है. 

1857 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए  

लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक मध्य प्रदेश में महिला हितग्राहियों के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहे थे. भाईदूज पर सीएम मोहन यादव ने पैसा बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके ब अब योजना की राशि में 250 रुपए बढ़ा दिए गए हैं. सीएम मोहन ने सिवनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में यह पैसा ट्रांसफर किया है, उन्होंने कहा कि अब से हर महीने में मेरी बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे. आज सिवनी में 'लाड़ली बहना योजना' के अंतर्गत 1.26 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में ₹1,857 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः  इंतजार खत्म! MP के किसानों के खाते में खटाखट आएंगे पैसे, CM मोहन कल ट्रांसफर करेंगे 300 करोड़

3000 हजार तक जानी है राशि 

बता दें कि योजना की शुरुआत में पहले 1000 रुपए दिए जाते थे, उसके बाद योजना में 250 रुपए बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए थे, जबकि अब 250 रुपए और बढ़ाकर 1500 रुपए की राशि कर दी है. इस योजना की राशि आगे बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने का ऐलान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में लाड़ली बहना योजना की राशि और भी बढ़ाई जा सकती है. 

सीएम मोहन यादव ने इस दौरान सिवनी जिले में लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों से संवाद भी किया. उन्होंने एक महिला से पूछा कि कांग्रेस के लोग जैसा बोलते हैं बहनों आपके पति यह पैसा दारू में तो नहीं उड़ा देते हैं, इस पर महिलाओं ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है.  

ये भी पढ़ेंः लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त हो गई जारी, CM मोहन यादव ने भेजे 1500-1500 रुपये; तुरंत करें चेक

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ladli Behna Yojanaladli behna yojana installmentladli behna ki kist

Trending news

Bilaspur News
छग में शिक्षकों की बड़ी लड़ाई, 1000 से ज्यादा शिक्षकों ने HC में दायर की याचिका
bhopal news
डिप्टी कलेक्टर के बंगले में चोरी, सोना-चांदी और घड़ियां गायब,केरल से लौटने पर खुलासा
Delhi Car Blast
कुछ मीटर की दूरी और बच गई जान.. दिल्ली ब्लास्ट में कार क्षतिग्रस्त, लेकिन बचा परिवार
mp news
दिल्ली ब्लास्ट केस में MP कनेक्शन, उमर की यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू से जुड़ा तार
Ghar wapsi
BJP विधायक ने धोए पैर, हिंदू धर्म में किया स्वागत... 125 आदिवासियों ने की घर वापसी
Investor Connect
इन्वेस्टर कनेक्ट: छत्तीसगढ़ को मिला 33000 करोड़ का निवेश, 10532 रोजगार का खुला रास्ता
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में CGMSC का बड़ा एक्शन! 3 दवाएं तीन साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, जानें नाम
raja raghuvanshi
शिलांग में राजा के भाई विपिन का बयान अधूरा, कोर्ट ने फिर बुलाया, जानें क्या पूछा गया
bijapur news
बीजापुर के जंगल में घंटों चली मुठभेड़, 3 महिला माओवादी समेत 6 नक्सली ढेर
anuppur news
बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहा मध्यप्रदेश, इस जिले में बदला स्कूलों का टाइम; जानें समय