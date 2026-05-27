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सिवनी में भारी हंगामा! ड्राइवरों और RTO कर्मचारियों के बीच झड़प, चेकपॉइंट पर लगाई आग

Seoni  News: सिवनी जिले की खवासा सीमा पर स्थित RTO चेक-पॉइंट पर आगजनी और तोड़फोड़ की एक बड़ी घटना सामने आई है. नेशनल हाईवे-44 पर वाहनों की जांच के दौरान RTO कर्मचारियों और ट्रक ड्राइवरों के बीच विवाद हो गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 27, 2026, 07:50 AM IST
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सिवनी में भारी हंगामा! ड्राइवरों और RTO कर्मचारियों के बीच झड़प, चेकपॉइंट पर लगाई आग

Seoni  News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित खवासा बॉर्डर पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब RTO के रोड सेफ्टी एवं एनफोर्समेंट चेकपॉइंट पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई. जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे-44 पर वाहनों की नियमित जांच की जा रही थी. इसी दौरान RTO के अस्थायी कर्मचारियों और ट्रक ड्राइवरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. 

ड्राइवरों ने चेकपॉइंट में लगाई आग
जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे-44 पर स्थित RTO के रोड सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट पर RTO के अस्थायी कर्मचारियों और ट्रक ड्राइवरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया. शुरुआत में मामूली कहासुनी हुई लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि स्थिति बेकाबू हो गई.  आरोप है कि इस विवाद से गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने सड़क किनारे बने RTO के अस्थायी चेकपॉइंट में आग लगा दी. आग की लपटों ने कुछ ही पलों में पूरे आउटपोस्ट को अपनी चपेट में ले लिया. इससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ 
गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने RTO की बोलेरो गाड़ी को भी निशाना बनाया. गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई और उसे पलट दिया गया. आगजनी और तोड़फोड़ की इस घटना में चौकी पर रखा सामान भी जलकर राख हो गया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस बल और प्रशासन में हड़कंप मच गया.

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मौके पर पहुंची पुलिस
वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस विवाद के असली कारण का पता लगाने, आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और इस घटना से हुए नुकसान की जांच कर रही है.

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