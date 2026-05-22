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शादी के 13वें दुल्हन की हत्या, जेठ ने बंद कमरे में घुसकर कुल्हाड़ी से काट डाला, दुष्कर्म करने कोशिश की थी

Seoni News-सिवनी में शादी के 13वें दिन दुल्हन की हत्या कर दी गई. जेठ ने अपनी बहू की साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब उसने विरोध किया तो कुल्हाड़ी से काट डाला. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 22, 2026, 04:34 PM IST
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शादी के 13वें दुल्हन की हत्या, जेठ ने बंद कमरे में घुसकर कुल्हाड़ी से काट डाला, दुष्कर्म करने कोशिश की थी

Seoni Bride Murder-मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के खजरी गांव से दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है, जहां शादी के 13 दिन बाद दुल्हन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे जेठ ने नवविवाहिता पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने गर्दन, पेट, हाथ और कमर पर कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जेठ फरार हो गया. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

10 मई को हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान सरिता मरकाम (23) के रूप में हुई है. उसकी शादी महज 13 दिन पहले 10 मई को खजरी गांव के रहने वाले बबूल मरकाम से हुआ था. अभी सरिताके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था. घर में अभी भी शादी का माहौल ही थी, लेकिन इस खुशियों के माहौल में इस खूनी खेल में पूरे परिवार को तबाह कर दिया. 

जेठ ने दुष्कर्म करने की कोशिश की
पुलिस को पति बबलू मरकाम ने बताया कि मेरे बड़े भाई ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और मेरी पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश की. जब पत्नी ने विरोध किया तो वह गुस्सा हो गया. उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. कुल्हाड़ी से हमले से मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी का नाम अब्बू लाल मरकाम है. आरोपी सनकी और आपराधिक प्रवृत्ति का है. 

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भानजी ने हत्या करते देखा
इस वारदात की इकलौती चश्मदीद गवाह मृतका की भानजी है. भानजी पिंकी ने पुलिस को बताया कि बड़े मामा छोटी मामी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे. अचनाक उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और मामी के गले और हाथ पर वार करना शुरू कर दिया. मामी को खून से लथपथ देख में उन्हें बचाने के लिए हंसिया लेकर बाहर दौड़ी और चिल्लाकर सबको बुलाया. आवाज सुनकर बड़े नाना दौड़कर आए और मामी को छुड़ाया. फिर छोटे मामा को बुलाया, लेकिन तब तक बड़े मामा मामी पर हमला कर मौके से भाग चुके थे. 

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी
इस घटना की सूचना मिलते ही घंसौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना स्थल को सील कर निरीक्षण किया. वहीं मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया, टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. घंसौर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस आरोपी के मानसिक बीमारी के दावे सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही हैं.

यह भी पढ़ें-ट्विशा शर्मा केस में होंगे बड़े-बड़े खुलासे! HC ने दोबारा PM कराने की मंजूरी

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