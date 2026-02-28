एमपी में घोटालेबाज अफसर सावधान! शिक्षामंत्री ने दी चेतावनी, जानिए क्या है पूरा मामला?

MP Education Scam: सिवनी स्कूलों में हो रहे घोटाले पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह ने घोटालेबाज अफसरों को जेल भेजने का बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ तौर पर स्कूलों में पदस्थ शिक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को चेतावनी दी है कि बच्चों के लिए भेजी जा रही राशि में गोलमाल और फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. उन्होंने मध्यप्रदेश के सतना जिले में शिक्षा विभाग के अफसरों पर की गई कार्रवाई का भी उदाहरण दिया है। .

दरअसल, सिवनी जिले में जिला शिक्षा विभाग के संरक्षण में स्कूलों में सरकारी राशि के फर्जी बिल-वाउचर लगाकर भारी गोलमाल किए जाने का आरोप है. केवलारी विकासखंड के शासकीय पीएमश्री स्कूल खैरापलारी, पीएम श्री बूढ़ेना और पीएम श्री कन्या शाला बरघाट की फाइल कार्रवाई के लिए डीपीआई भोपाल भेजी गई है. जबकि केवलारी विकासखंड के 96 स्कूलों की जांच के बाद फाइल को जिला शिक्षा अधिकारी और पंचायत के अधिकारियों द्वारा दबाकर रखने की बात सामने आ रही है. जिला अधिकारी एस.एस. कुमरे का कहना है कि जांच फाइल उनके पास नहीं है. वहीं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उनके कर्मचारी भी फाइल के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं.

सतना में कार्रवाई शुरू

राव उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. सतना जिले में 17 प्राचार्य, शिक्षक और बीओ को एक साथ निलंबित किया गया है तथा उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. सतना जिले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पूरे मध्यप्रदेश में जांच कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी पद से अलग किया गया है. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या छात्र हित में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सजगता के साथ कार्य किया जा रहा है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

रिपोर्टः प्रशांत शुक्ला, सिवनी

