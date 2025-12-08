एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, पायलट समेत दो लोग गंभीर घायल, हाईवोल्टेज तार से टकराया था एयरक्राफ्ट

Seoni Plane Crash Update: सोमवार की शाम सिवनी जिले के कुरई ब्लॉक में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक ट्रेनिंग विमान आसमान से नीचे आता दिखा. लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही विमान हाई वोल्टेज लाइन से टकरा गया. तेज आवाज और चिंगारियों ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. ग्रामीण बिना देर किए मौके पर दौड़े और सूझबूझ दिखाते हुए पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हादसे का वीडियो भी तेजी से इलाके में फैल गया, जिसने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रेड बर्ड एविएशन कंपनी का यह ट्रेनिंग प्लेन शाम करीब साढ़े छह बजे अभ्यास उड़ान पर था. अचानक विमान का संतुलन बिगड़ा और उसका पंख 33 केवी बिजली लाइन से छू गया. कुछ पल के लिए लगा कि अब बड़ा हादसा तय है. तारों से टकराते ही चिंगारियां दिखीं और लोग घबरा गए. हालांकि किस्मत ने साथ दिया और विमान नीचे गिरते ही पायलट की जान बच गई.

पहले भी हो चुका हादसा

वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ. इससे पहले भी दो बार ट्रेनिंग विमान रनवे पर पलट चुके हैं, लेकिन न कंपनी ने सबक लिया और न ही प्रशासन ने सख्ती दिखाई. लोगों का आरोप है कि एयर स्ट्रिप के पास सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी हो रही है. हाई वोल्टेज लाइन के पास से उड़ान कराना सीधे-सीधे खतरे को न्योता देना है, जिसका खामियाजा कभी भी बड़ा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!