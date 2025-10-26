Advertisement
एकतरफा प्यार बना काल! प्रेमी ने प्रेमिका के पति को उतारा मौत के घाट; अब गांव में सब हैरान

Seoni Murder Case: सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार के चलते युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोपी अतुल मड़ावी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मृतक अनिल मर्सकोले की चाकू से हत्या कर दी, क्योंकि वह उसकी पत्नी से एकतरफा प्यार करता था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 26, 2025, 09:04 PM IST
MP Crime News: सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र के ग्राम निवारी में 24 अक्टूबर को एक युवक का रक्तरंजित शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान अनिल मर्सकोले के रूप में हुई, जो ग्राम निवारी का ही निवासी था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की और जांच शुरू की. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि मृतक की पत्नी रुक्मणी से गांव के ही युवक अतुल उर्फ पंकज मड़ावी का एकतरफा प्रेम संबंध था. संदेह के आधार पर जब पुलिस ने अतुल से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पूछताछ में आरोपी अतुल मड़ावी ने बताया कि वह अपने घर के सामने रहने वाली रुक्मणी से प्यार करता था. रुक्मणी ने जब उससे साफ कहा कि वह अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, तो अतुल ने उसे पाने के लिए घिनौनी साजिश रची. बताया गया कि अनिल अक्सर नागपुर काम करने जाता था और उसकी गैरमौजूदगी में अतुल रुक्मणी से बातचीत करता था. इस एकतरफा प्यार ने धीरे-धीरे जुनून का रूप ले लिया. अतुल ने अपने दोस्त अंकित गढ़पाल को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर अनिल की हत्या की योजना बना डाली.

आरोपियों को भेजा जेल
दीपावली के मौके पर 19 अक्टूबर को अनिल घर लौटा था. 23 अक्टूबर को जब वह अपनी पत्नी रुक्मणी से विवाद कर रहा था, तभी अतुल और अंकित ने मौका पाकर उसे अपने साथ शराब पीने के बहाने बुलाया. तीनों ग्राम कनहर गांव जाने वाली नहर के पास पहुंचे, जहां सुनसान जगह देखकर दोनों आरोपियों ने चाकू से अनिल पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों अतुल मड़ावी और अंकित गढ़पाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
(रिपोर्टः प्रशांत शुक्ला, सिवनी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सिवनी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

