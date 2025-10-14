Advertisement
सिवनी हवाला कांड में बड़ा एक्शन: SDOP पूजा पांडे गिरफ्तार, 11 के खिलाफ FIR

Seoni Hawala Case: सिवनी हवाला मामले में मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में एसडीओपी पूजा पांडे को गिरफ्तार किया गया है. जबकि 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:16 PM IST
सिवनी हवाला केस में बड़ी कार्रवाई
सिवनी हवाला केस में बड़ी कार्रवाई

MP News: सिवनी में करोड़ों का हवाला मामला चर्चा में बना हुआ है, जिस पर मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन किया है.सिवनी हवाला मनी लूट मामले में एमपी पुलिस ने 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है, जबकि एसडीओपी पूजा पांडे समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है, जिसमें  एसआई अर्पित भैरम, कांस्टेबल नीरज, कांस्टेबल जगदीश, कांस्टेबल योगेन्द्र पर भी कार्रवाई हुई है. इस सभी पर सिवनी जिले के लखनवाडा थाने में अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव के ने इस मामले में सख्ती से काम करने के निर्देश दिए हैं. 

सिवनी के लखनवाडा थाने का मामला 

दरअसल, यह  मामला सिवनी जिले के लखनवाडा थाने में दर्ज किया गया है. यहां पुलिस पर 3 करोड़ रुपए की राशि हड़पने का आरोपह है, जहां बंडोल थाना क्षेत्र में यह पूरी गड़बड़ी हुई थी. हवाला की राशि को पकड़कर पुलिस ने अपने ही पास रख लिया था, यह पैसा सरकारी खजाने में जमा न करने की जगह पुलिसकर्मियों ने आपस में ही बांट लिया था. लेकिन बाद में यह पूरा मामला चर्चा में आ गया था. मामला जब सीएम मोहन यादव तक पहुंचा तो उन्होंने इस घटना में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मंगलवार को इस मामले में एमपी पुलिस का एक्शन दिखा है, जहां पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हो गई है. 

बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को महाराष्ट्र के जालना के रहने वाले सोहनलाल परमार अपने साथियों के साथ कार से जब सिवनी जिले से गुजरे तो उन्हें चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका था, जहां उनकी कार से पुलिस को 3 करोड़ रुपए मिले थे. यह पूरा पैसा हवाला का बताया जा रहा था, जिसके बाद यह आरोप लगे हैं कि पुलिस ने सोहनलाल और उसके साथियों को डराया और पूरा पैसा आपास में बांट लिया. लेकिन यह मामला बाद में सबके सामने आ गया. 

5 पर एफआईआर 6 फरार 

इस मामले में अब तक पांच पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि 6 पुलिसकर्मी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. आईजी प्रमोद वर्मा ने इस मामले में पूजा पांडे समेत सभी आरोपी 11 पुलिसकर्मियों को संस्पेंड भी कर दिया है. सीएम मोहन यादव ने इस मामले में स्पष्ट कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

