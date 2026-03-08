लखनादौन नगर परिषद में 83 लाख का घोटाला, अध्यक्ष समेत 23 लोगों पर FIR दर्ज, दुकानों के आवंटन में की गड़बड़ी

Scam in Municipal Council-मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने जांच के बाद नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर दुकानों का मनमाना आवंटन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 83 लाख रुपए की चपत लगी है.

नियमों की उड़ाई गई धज्जियां

नगर परिषद ने चट्टी से बस स्टैंड मार्ग पर 75 दुकानों का निर्माण कर उनकी नीलामी की थी. नियमों के अनुसार, सफल बोलीदाताओं को 21 दिनों में 25 प्रतिशत और 120 दिनों में पूरी राशि जमा करनी थी. लेकिन जांच में सामने आया है कि 2020 से 2024 के बीच कई दुकानदारों को बिना पूरी राशि जमा किए और बिना किसी कानूनी अनुबंध के ही दुकानों का कब्जा दे दिया गया. कुल 32 दुकानों में से 13 दुकानों ने करीब 79.82 लाख रुपए जमा नहीं किए. इसके अलावा नगर परिषद करीब 2 लाख 88 हजार रुपए का किराया भी वसूलने में नाकाम रही.

फर्जी हस्ताक्षर और मिलीभगत का आरोप

इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. लखनादौन नगर परिषद के पूर्व पार्षद प्रदीप सिंह राजपूत ने आरोप लगाया है कि पीआईसी के तीन सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर खुद नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी ने किए थे. वहीं, आरक्षित वर्ग की दुकान क्रमांक 7 को भी नियमों के विरुद्ध बिना दोबारी नीलामी किए अनारक्षित कर आवंटित कर दिया गया.

23 लोगों पर दर्ज हुआ मामला

EOW ने भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 409, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी, पूर्व सीएमओ गजेंद्र पांडे और गीता वाल्मीकि, राजस्व उपनिरीक्षक रवि गोल्हानी, पीआईसी सदस्य देवकी शिवकुमार झारिया, संगीता संजय गोल्हानी, वर्षा श्रीकांत गोल्हानी, अनीता संदीप जैन, सविता गोलू कुमेर, इनके अलावा 14 दुकानदारों को भी आरोपी बनाया गया है.

कांग्रेस ने साधा निशाना

बीजेपी शासित नगर परिषद में हुए इस घोटाले पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विक्रम चौधरी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है. जबलपुर निवासी रविंद्र सिंह आनंद की शिकायत पर शुरू हुई इस जांच मे कार्रवाई जारी है.

