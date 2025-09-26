Advertisement
दुर्गा पंडाल में दलितों को पूजा से रोका, दबंगों ने धक्के मारकर भगाया, गाली-गलौज कर दी जान से मारने की धमकी

Seoni News-सिवनी में दुर्गा पंडाल में दलितों को पूजा करने से रोका गया. दलित समाज का आरोप है कि दंबगों ने उन्हें पंडाल में जाने से रोका और गाली-गलौज की गई. घटना को लेकर दलित समाज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 26, 2025, 05:29 PM IST
दुर्गा पंडाल में दलितों को पूजा से रोका, दबंगों ने धक्के मारकर भगाया, गाली-गलौज कर दी जान से मारने की धमकी

MP News-मध्यप्रदेश के सिवनी में सादक गांव में दलित समाज के लोगों के साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया है. छपारा थाना क्षेत्र के सादक गांव में दुर्गा पंडाल में दलित समाज के लोगों को पूजा करने से रोका गया. दलित समाज का आरोप है कि स्थानीय दबंगों ने उन्हें डंडा लेकर पंडाल में जाने से रोका और गाली-गलौज की. यह घटना उस वक्त हुई जब दलित समाज के लोग पंडाल में पूजा के लिए पहुंचे थे. पीड़ितों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना को लेकर दलित समाज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है.

पंडाल में पूजा करने पर जताई आपत्ति
पीड़ित श्यामलाल अहिरवार ने बताया कि 24 सितंबर को वह अपनी पत्नी संतोषी बाई और बेटा कार्तिक के साथ दुर्गा पंडाल में पूजा करने गए थे. तब मंदिर के पास आरोपी मेहरबान सिंह ठाकुर ने उन्हें रोका. आरोपी ने पंडाल में पूजा करने पर आपत्ति जताई और गाली-गलौज की. इसके बाद जब चंदा देने पंडाल पहुंचे, तो नरेश ठाकुर और नारायण यादव ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनका अपमान किया. 

चंदा लेने से किया मना
इसके बाद आरोपियों ने चंदा लेने से भी इनकार कर दिया. आरोपियों ने श्यामलाल के भतीजे को जब वह चंदा देने पहुंचा, तो उसे मंच से नीचे उतार दिया गया. पीड़ितों ने दबंगों की दबंगई का एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें बहस हो रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज 
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरिपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. थाना प्रभारी खेमेंद्र जैतवार ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद तीनों आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. 

