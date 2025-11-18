CSP पूजा पांडे की गिरफ्तारी के बाद अब DSP पंकज मिश्रा भी फंसे, पुलिस पर 2.96 करोड़ की लूट और 'बंदरबांट' का आरोप

4 Arrested in Seoni Cash Loot-मध्यप्रदेश के सिवनी के बहुचर्चित हवाला लूटकांड में मंगलवार को एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. क्राइम ब्रांच ने बालाघाट हॉक फोर्स के डीएसपी पंकज मिश्रा, जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक, सीएसपी पूजा पांडे के एक रिश्तेदार और एक मुखबिर सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है. चारों को सिवनी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 20 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.

पहले जानिए हवाला कांड

दरअसल, 8-9 अक्टूबर की दरमियानी रात यह मामला तक खुला जब जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रदीप सोनी को एक मुखबिर से हवाला के लगभग 2 करोड़ 96 लाख रुपए नागपुर और जालना के रास्ते सिवनी से गुजरने की सूचना मिली. प्रदीप सोनी ने यह जानकारी हॉक फोर्स के डीएसपी पंकज मिश्रा को दी. मिश्रा ने आगे यह सूचना तत्कालीन सिवनी सीएसपी पूजा पांडे को पास कर दी.

पहले से जेल में हैं 11 आरोपी

सूचना के आधार पर सीएसपी पूजा पांडे की टीम ने NH-44 पर सीलादेही बायपास के पास हवाला कारोबारी की गाड़ी को रोका. आरोप है कि इस कार्रवाई में 1.47 करोड़ रुपए की बड़ी रकम की लूट हुई और रकम को कथित रूप में आपस में बांट लिया गया. इस मामले में सीएसपी पूजा पांडे सहित 11 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. नई गिरफ्तारियों ने पुलिस महकमे में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इसमें उच्च पदस्थ अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुईं गिरफ्तारियां

जबलपुर क्राइम ब्रांच ने पहले प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी और हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी को गिरफ्तार कर सिवनी भेजा. इसके बाद सिवनी पुलिस ने बालाघाट जिले के कंसगी में पदस्थ डीएसपी पंकज मिश्रा को देर रात हिरासत में लिया. पुलिस के अनुसार चारों गिरफ्तारियां शांतिपूर्ण ढंग से की गईं.

क्या-क्या जांच में खुल रहा है

पुलिस के अनुसार, जांच में कई अहम बिंदुओं की पड़ताल जारी है. हवाला रैकेट का नेटवर्क और इसकी जड़े कितनी दूर तक फैली हैं. वहीं कुल बरामद की गई रकम का सही हिसाब. मामले में सीएसपी पूजा पांडे की भूमिका और निर्देश. साथ ही अन्य पुलिस अधिकारियों और बाहरी लोगों की संलिप्तता पर जांच की जा रही है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आगे और भी गिरफ्तारियों संभव हैं. वित्तीय अपराध और सांठगाठ से जुड़े प्रावधानों के तहत कठोर धाराएं जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है.

मुख्य किरदार माने जा रहे हैं डीएसपी पंकज मिश्रा

जांच अधिकारी मानते हैं कि डीएसपी पंकज मिश्रा इस पूरे प्रकरण की अहम कड़ी हैं, क्योंकि सूचना के प्रवाह से लेकर कार्रवाई तक वे केंद्र में थे. अब पुलिस रिमांड में उनसे बड़े खुलासे होने की संभावना है. इस कार्रवाई के बाद हवाला लूटकांड ने एक बार फिर बड़ा मोड़ ले लिया है और पूरे पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

यह भी पढ़ें-किसान ने BJP विधायक पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप, जनसुनवाई में पहुंचा पीड़त व्यक्ति

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!