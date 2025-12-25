Advertisement
स्कूल में 'भूत' का खौफ! छात्राओं की अजीबोगरीब हरकतों से मचा हड़कंप; वजह तलाशने में प्रशासन के छूटे पसीने

MP News: सिवनी जिले से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है. स्कूली छात्राओं को अजीबोगरीब हरकतें करते देखा जा सकता है. छात्राएं चिल्ला रही हैं, जमीन पर लेट रही हैं और बिलख रही हैं. इस घटना के बाद से लोग भूत-बाधा जैसी चर्चाएं कर रहे हैं.

 

Seoni News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुछ स्कूली छात्राओं को अजीबोगरीब हरकतें करते देखा जा सकता है. छात्राएं चिल्ला रही हैं, जमीन पर लेट रही हैं और बिलख रही हैं. छात्राओं की इन हरकतों से लोगों के मन में अलग प्रकार की शंका है. इस घटना के बाद से स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इन सब के पीछे भूत-बाधा जैसी चर्चाएं चल रही हैं.

स्कूल का बिगड़ा माहौल 
मामला सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड के मढ़ी हाई स्कूल का है. यहां भूत या भूत-बाधा की आशंका से पूरे स्कूल का माहौल बिगड़ा हुआ है. स्कूल की बच्चियां अजीबोगरीब हरकतें करती नजर आ रही हैं. कभी छात्राओं को झटके लग रहे हैं, तो कभी वे चीखती-चिल्लाती नजर आ रही हैं. स्कूल में बीते 20 दिनों से लगातार छात्राओं को इस हाल में देखा जा रहा है, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.

आखिर क्या हो रहा है छात्राओं को 
शासन के जिम्मेदार लोग भी छात्राओं के साथ हो रही ऐसी हरकतों का सटीक पता नहीं लगा पा रहे हैं. कोई इसे 'सीजनल डिसऑर्डर' का नाम दे रहा है, तो कोई भूत-बाधा की आशंका जता रहा है. शासन के जिम्मेदार अधिकारी हाई स्कूल मढ़ी पहुंचे, जहाँ से कुछ छात्राओं को सिविल अस्पताल लखनादौन के लिए रेफर किया गया.

स्कूल में पूजा-पाठ और साफ-सफाई 
सिवनी जिले के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त लालजीराम मीणा द्वारा देर शाम स्कूल की लाइट चालू करवाई गई, साथ ही स्कूल की साफ-सफाई कर ग्रामीणों से स्कूल में पूजा-पाठ करने की बात कही गई है. जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि छात्राओं पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी. छात्राओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी पता लगाया जा रहा है. रिपोर्ट: प्रशांत शुक्ला, सिवनी

रिपोर्ट: प्रशांत शुक्ला, सिवनी

