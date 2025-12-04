स्कूल में बच्चों से लगवाए 'अल्लाह हू अकबर' के नारे, प्रिंसिपल पर गिरी गाज, कठोर कार्रवाई की मांग

School Principal Suspended-मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी में योग कार्यक्रम के दौरान छात्रों से धार्मिक नारे लगवाने के आरोप के बाद बड़ा उठाया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढ़े को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर डीईओ कार्यालय से संबद्ध कर दिया है. मामला बढ़ते विरोध और शिकायतों के बाद गंभीर रूप से लिया गया है.

जानिए क्या है पूरा विवाद

जानकारी के अनुसार, 1 दिसंबर को गीता जयंती कार्यक्रम के दौरान स्कूल में योगाभ्यास कराया जा रहा था, उसी दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रभारी प्राचार्य ने उनसे 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगवाए. स्कूल से घर लौटने पर बच्चों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया.

अभिभावकों का प्रदर्शन

3 दिसंबर को बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक स्कूल गेट के बाहर एकत्रित हुए और प्राचार्य को हटाने और निलंबन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.स्थितिक को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एस.एस. कुमरे मौके पर पहुंचे और आदेश जारी कर प्रतीक्षा मानगढ़े को स्कूल से हटा दिया. साथ ही वरिष्ठ शिक्षक धर्मेंद्र कुमार पटले को नए प्रभारी प्राचार्य का कार्यभार सौंपा गया. आदेश जारी होते ही प्रदर्शन खत्म हुआ.

आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग

हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोपों को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता के लोग शिक्षा प्रणाली को दूषित करने की कोशिश कर सकते हैं. उन्होंने प्राचार्य को बर्खास्त करने के साथ उनकी पृष्ठभूमि और संभावित कट्टर संबंधों की जांच की भी मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि आरोप सह पाए गए तो प्राचार्य के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए.

प्राचार्य ने दी सफाई

प्रतीक्षा मानगढ़े ने अपनी सफाई में कहा कि योग कार्यक्रम के दौरान वे सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देना चाहती थीं. उनका कहना है कि किसी धर्म विशेष का प्रचार करने या किसी की भावनाओं को आहत करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था. वहीं इस मामले की गहन जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया है. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

