सिवनी के स्कूल में 'भूत' का साया! दहशत में छात्राओं ने छोड़ी पढ़ाई, क्लासरूम में हुई झाड़-फूंक

Seoni News-सिवनी में सरकारी स्कूल में छात्राओं के बीमार पड़ने के बाद ग्रामीण झाड़फूंक और हवन-पूजन कर रहे हैं. लखनादौन के मढ़ी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 146 छात्राएं और 143 छात्र पढ़ते हैं. ग्रामीण स्कूल के अंदर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पूजा-पाठ और हवन-पूजन कर रहे हैं.
Ghost Incident in Seoni-मध्यप्रदेश के सिवनी के लखनादौन विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल मढ़ी में पिछले 15 दिनों से छात्राएं अचानक बीमार पड़ने लगी और चिल्लाने लगती हैं. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आज झाड़फूंक और हवन-पूजन किया है. इस स्कूल में करीब 146 छात्राएं और 143 छात्र पढ़ते हैं. इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह है कि यहां केवल छात्राएं ही बीमार पड़ रही हैं, जबिक छात्रों में इस तरह के लक्षण नहीं दिखे हैं.
स्कूल में हुई झाड़फूंक
शनिवार को स्कूल की कई छात्राएं चीखने-चिल्लाने लगीं और बीमार पड़ गईं. इसके बाद ग्रामीण स्कूल में इकट्ठा हो गए. गुरुवार को इसी घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमे गांव के लोग स्कूल परिसर में झाड़फूंक करते हुए दिखाई दिए. इस वीडियो में एक छात्रा चीखती-चिल्लाती हुई नजर आ रही है.
नहीं मिले बीमारी के लक्षण
बीमार छात्राओं को लखनादौन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. लेकिन किसी भी छात्रा में बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए. सोमवार को विकासखंड अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन स्कूल की 146 छात्राओं में से एक भी सोमवार को स्कूल नहीं पहुंची.
गांव में अंधविश्वास का दौर शुरू
ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक सहलाम का कहना है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी छात्राएं कई बार बीमार पड़ जाती हैं. इसलिए स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा. इस बीच, घटना के बाद गांव में अंधविश्वास का दौर भी शुरू हो गया है. गांव के लोग स्कूल के अंदर से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पूजा-पाठ और हवन-पूजन कर रहे हैं.
चक्कर खाकर गिर रहीं थी छात्राएं
इस मामले को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्याम बदल बघेल ने बताया कि कुछ बच्चियां स्कूल में चक्कर खाकर गिर रही थीं, जिन्हें डॉक्टरों को दिखाया गया है. वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अशोक सहलाम के अनुसार, कुछ बच्चियों को चक्कर आ रहे थे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है.
ग्रामीणों में भय का माहौल
ग्रामीण टेकचंद पटेल का कहना है कि कुछ बच्चियों को चक्कर आ रहे थे. जब हमने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है. इस बात की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी और डॉक्टर को दी गई. उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बच्चियों का अच्छे से इलाज होना चाहिए कोई वायरल तो नहीं है, इस कारण वह इस तरह की हरकत कर रही हैं.
