जेल से फरार हुए तीन कैदी, घर पहुंचे तो परिजन वापस छोड़ गए कारावास, एनकाउंटर का था डर

Escaped Prisoners Returned-मध्यप्रदेश के सिवनी में जिला जेल में बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल में बंद तीन विचाराधीन कैदी फरार हो गए. तीनों कैदी करीब 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए. कैदियों के भागने के बाद जेल प्रशासन ने डूंडासिवनी थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कराई. हालांकि तीनों फरार कैदियों को उनके परिजन वापस जिला जेल लेकर पहुंचे और गुरुवार सुबह वापस जेल प्रशासन के सुपुर्द कर दिया.

पॉक्सो एक्ट में थे बंद

जानकारी के अनुसार, जिला जेल में पॉक्सो एक्ट के तीन विचाराधीन कैदी बंद थे. तीनों कैदी बुधवार को मौका देखकर 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेल से फरार हो गए. फरार कैदियों में दो कैदी लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी है, जबकि एक कैदी लखनादौन का है. इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले की शिकायत दर्ज कराई गई और तलाश शुरू कर दी गई.

दीवार फांदकर हुए फरार

जेल से भागने वाले कैदी अंकित पिता श्रीवाल ,विशाल पिता छिददी लाल ,विशाल पिता ब्रह्मानंद हैं. बताया जा रहा है कि तीनों ने जेल परिसर में सुरक्षा के लिए बनी लगभग 20 फीट ऊंची दीवार को एक दूसरे के सहारे से फांदा और सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर बुधवार शाम लगभग 6 बजे फरार हो गए. जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद होने की बात सामने आई है. वहीं आरोपियों के भागने के दौरान जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी. जब गिनती के दौरान तीन कैदी अनुपस्थित मिले तो जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई.

24 घंटे के अंदर वापस पहुंचे कैदी

24 घंटे के अंदर कैदियों के परिजन उन्हें लेकर वापस जेल पहुंचे और जेल प्रशासन को सुपुर्द कर दिया. बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन की धमकी और पुलिस की दबिश से डरकर परिजनों ने तीनों कैदियों को दोबारा जेल प्रशासन को सौंप दिया है. बताया गया कि जिला जेल प्रशासन ने फरार तीनों कैदियों का एनकाउंटर करने की धमकी दी थी, जिसके चलते परिजन उन्हें लेकर जिला जेल पहुंच गए.

