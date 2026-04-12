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10 लाख निवेश से 25 लाख का टर्नओवर, सिवनी की रंजीता ने स्टार्टअप से किया कमाल, 10 महिलाओं को दे रहीं रोजगार

Ranjita Dhurve Success Story: सिवनी जिले की रहने वाली रंजीता धुर्वे महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल बन गई हैं. उन्होंने जिले में अगरबत्ती के बिजनेस का पहला स्टार्टअप शुरू किया है. इस बिजनेस से रंजीता धुर्वे का लगभग 25 लाख रुपये का टर्नओवर है. आइए, उनकी सफलता की कहानी के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:40 PM IST
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Seoni Ranjita Dhurve News
Seoni Ranjita Dhurve News

Seoni Ranjita Dhurve News: मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए अलग-अलग विभागों में लगातार काम किया जा रहा है, जिसका असर भी धरातल पर देखने को मिल रहा है. ऐसा ही एक उदाहरण सिवनी जिले से देखने को मिला है, जहां पर रंजीता धुर्वे ने पहला स्टार्ट-अप शुरू किया है. उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और सरकारी मदद से अगरबती उद्योग में 10 अन्य महिलाओं को रोजगार देने के साथ ही एक मशीन को 10 मशीन तक ले जाने और टर्नओवर 25 लाख तक ले जाने की अद्भुत उद्यमशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है.

वहीं रंजीता धुर्वे ने बताया कि पंच परमेश्वरी मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. एक मशीन से शुरू किए गए अगरबत्ती उद्योग ने आज 10 मशीनों तक का सफर तय कर लिया है, जिससे 10 महिलाओं को रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि अपने उद्योग में 10 लाख का निवेश किया है और वार्षिक टर्नओवर 25 लाख रुपये तक पहुंचाया है. उनका यह स्टार्ट-अप अगरबत्ती, धूपबत्ती और हवन सामग्री बनाता है. यह सिवनी जिले का प्रथम स्‍टार्ट-अप है.
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10 महिलाओं को रोजगार
बता दें कि रंजीता धुर्वें के पति नरेन्‍द्र धुर्वें अनुसुचित जनजाति वर्ग से आते हैं, जो कि गांव लुघरवाडा तहसील सिवनी के रहने वाले हैं. उन्होंने वर्ष 2023 में स्टार्ट-अप पंच परमेश्‍वरी मैन्‍यूफैक्‍चरिंग इंडस्‍ट्रीज प्रा. लिमिटेड. अगरबत्‍ती उद्योग प्रारंभ किया. शुरू में एक मशीन से यह उद्योग प्रारंभ  किया था. वर्तमान में उनके पास 10 मशीनें है और 10 महिलाओं को इस उद्योग में रोजगार भी दे रही हैं. शुरुआत में इस उद्योग में 10 लाख का निवेश किया. रंजीता धुर्वे की उड़ान यहीं नहीं रुकती. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें एमएसएमई विभाग की योजनाओं की जानकारी है. उनकी अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने की योजना भी है, जो उनके सपनों को और भी बड़ा बनाती है. उन्होंने बताया जिला उद्योग केंद्र, सिवनी का सहयोग उनके लिए फायदेमंद रहा है.

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