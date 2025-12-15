Advertisement
2.10 लाख किलो वजन...33 फीट ऊंचा, सिवनी पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, तमिलनाडु से जा रहा बिहार

World’s Largest Shivling: दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए सिवनी पहुंचा. 2.10 लाख किलो वजनी, 33 फीट ऊंचे इस शिवलिंग के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ी, जिसे विशेष ट्रक से ले जाया जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:28 PM IST
Massive Shivling Seoni: दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग सिवनी पहुंचते ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. इस विशालकाय शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. मिली जानकारी के अनुसार, यह शिवलिंग करीब 2 लाख 10 हजार किलो वजनी है और इसे एक ही पत्थर से तराशा गया है. इसकी ऊंचाई 33 फीट है, जो लगभग तीन मंजिला इमारत के बराबर मानी जा रही है. खास बात यह है कि इस भव्य शिवलिंग में 1008 छोटे-छोटे शिवलिंग भी निर्मित किए गए हैं.

यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम जिले से बिहार के चंपारण जिले में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर तक ले जाया जा रहा है. इसके परिवहन के लिए 106 चक्का वाले विशेष ट्रक का इस्तेमाल किया गया है. भारी वजन को देखते हुए रास्ते में कई जगह सड़कों और पुलों को विशेष रूप से मजबूत किया गया, ताकि शिवलिंग को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया जा सके. यह यात्रा तकनीक, श्रद्धा और धैर्य का अनोखा उदाहरण बन गई है.

फूल-मालाओं से स्वागत किया
श्रद्धालुओं का कहना है कि इस प्रकार का शिवलिंग अत्यंत पवित्र और दुर्लभ होता है. विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना के बाद यह न केवल मंदिर की शोभा बढ़ाएगा, बल्कि रामायण काल की पूरी कथा को भी दर्शाएगा. सोमवार की दोपहर यह शिवलिंग छपरा पहुंचा, जहां दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी. लोगों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया. मंगलवार को यह अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होगा.

तमिलनाडु से जा रहा बिहार
इस यात्रा की शुरुआत नवंबर महीने में तमिलनाडु से हुई थी और अब तक करीब 25 दिन पूरे हो चुके हैं. यह पत्थर वर्ष 2015 से तराशा जा रहा है, जिसका निर्माण 2025 में पूरा होगा और 2026 में उद्घाटन प्रस्तावित है. यानी लगभग 10 वर्षों से यह कार्य चल रहा है. यात्रा दल में कुल पांच लोग शामिल हैं. अब तक हैदराबाद, केरल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली है.

(रिपोर्टः प्रशांत शुक्ला, सिवनी)

