MP बोर्ड परीक्षा के दौरान गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते धराए 2 शिक्षक, हाथों में मोबाइल लिए धड़ल्ले से करवा रहे थे नकल

MP News: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के दौरान दो शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है. आरोप है कि दोनों शिक्षक परीक्षा के दौरान बाहरी संपर्क में थे और नकल कराने की कोशिश कर रहे थे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा गाइडलाइन के खिलाफ है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 11, 2026, 05:38 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल से चौंका देने वाला मामला सामने आया है जहां दो शिक्षकों को नकल कराने के संदेह में सस्पेंड कर दिया गया है. दोनों शिक्षक क्लासरूम में संदिग्ध हालत में पाए गए जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा कि दोनों शिक्षक बाहरी संपर्क में थे और बोर्ड परीक्षा दे रहें विद्यार्थियों की एग्जाम टाइम में चीटिंग करा रहे हैं. शिक्षकों का ये कृत्य मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा गाइडलाइन के विरूद्ध है. 

चीटिंग में साथ देते नजर आए शिक्षक
मध्य प्रदेश के 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से शुरू हुईं हैं जहां पहला पेपर अंग्रजी विषय का था. परीक्षा के पहले ही दिन विद्यार्थी नहीं बल्कि दो शिक्षक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा गाइडलाइन तोड़ते नजर आए हैं.  दोनों शिक्षकों की पहचान सत्येंद्र सिंह एवं अंग्रेजी विषय के शिक्षक शुयस सुंदरम श्रीवास्तव के रूप में हुई है. दोनों ही टीचर मोबाइल से फोटो खींचते हुए क्लास से बाहर निकलते नजर आए थे.

सस्पेंड हुए शिक्षक
मामला शहडोल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खनौधी का है. परीक्षा सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक आयोजित की गईं हैं. शिक्षकों को मोबाइल से फोटो खींचते देख परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा निगरानी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि परीक्षा के दौरान दोनों शिक्षक बाहरी संपर्क में थे और नकल कराने की कोशिश कर रहे थे. जब शिक्षक का ये हाल है तो छात्रों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने एसडीएम और तहसीलदार को दी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है.

परीक्षा केंद्र पर मच हड़कंप
इस घटना के सामने आने के बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया है. आदिवासी आयुक्त आनंद राय सिंन्हा ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि जो शिक्षक धराए गए उनके द्नारा की गई गतिविधियां बोर्ड के नॉर्म्स के खिलाफ रही हैं. एक शिक्षक के हाथ में मोबाइल देखा गया जो गाइडलाइंस के भी खिलाफ है. परीक्षा केंद्र पर ऐसा होना काफी सेंवदनशील मामला है जिसके बाद तुंरत शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और शिक्षकों को फिर से सचेत किया जाता है कि दोबारा ऐसे मामले सामने न आए. रिपोर्ट: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

