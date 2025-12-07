Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3032242
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

7 साल की मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने की दरिंदगी, देखकर घबरा गई मां, थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

Shahdol News: शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में घर में अकेली 7 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के रिश्ते के नाबालिग भाई ने दरिंदगी को अंजाम दिया. दोनों बच्चे साथ खेल रहे थे तभी आरोपी ने मौके का फायदा उठाया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 07, 2025, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 साल की मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने की दरिंदगी, देखकर घबरा गई मां, थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

MP Crime News: मध्यप्रदेश शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद घिनौनी वारदात सामने आई है. यहां एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के रिश्ते के नाबालिग भाई ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. यह घटना तब हुई जब दोनों बच्चे घर में साथ खेल रहे थे और आरोपी नाबालिग ने मौके का फायदा उठाकर इस जघन्य कृत्य को किया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

7 साल की मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने की दरिंदगी
दरअसल यह घटना जयसिंहनगर पुलिस स्टेशन इलाके की है. 7 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के रिश्ते के नाबालिग भाई ने दरिंदगी को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे साथ खेल रहे थे तभी आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर यह गलत काम किया. बच्ची की मां अचानक घर आ गईं, जिससे इस घटना का पता चला. मां को देखते ही नाबालिग आरोपी मौके से भाग गया. घबराई मां ने तुरंत परिवार के दूसरे सदस्यों को इस घटना के बारे में बताया.

कैसा हुआ खुलासा
इस दरिंदगी का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां अचानक घर पहुंची. मां को देखते ही आरोपी नाबालिग मौके से फरार हो गया. घटना से घबराई मां ने तत्काल परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मासूम बच्ची को लेकर सीधे जयसिंहनगर थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की. 

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस तत्काल हरकत में आई. उन्होंने बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया और गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया. प्राथमिक जांच में आरोपी के रिश्ते में भाई होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपी नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और न्यायालय में पेश कर दिया गया है. यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है और हर पहलू की जांच में जुटी हुई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

shahdol newsmp news

Trending news

IndiGo
MP-CG में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों का छलका दर्द...
jashpur news
जशपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रेलर से टकराई कार, 5 लोगों की मौके पर मौत
raipur news
रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही! गर्भवती के सिरप में मिला मांस का टूकड़ा...
sehore news
शादी का सपना देखने वाले लड़के हो जाएं सावधान! यहां पकड़ाई लुटेरी दुल्हन, हड़पे पैसे
mp news
MP में सबसे बड़ा सरेंडर! 77 लाख का इनामी लीडर समेत 10 नक्सली करेंगे आत्मसमर्पण
damoh news
रहस्मय तरीके से गायब हुईं तीन सहेलियां! टीचर का फोन आते ही उड़े होश; फैली सनसनी
raigarh news
रायगढ़ का गांव बगेना सोलर मॉडल विलेज, जिला समिति जल्द करेगी चयन, क्या है योजना
Farmers protest
छुईखदान में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़कर पुलिस को खदेड़ा...
Rape case
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपी फरार
jabalpur news
जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आए 6 लोग, मौत