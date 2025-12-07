7 साल की मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने की दरिंदगी, देखकर घबरा गई मां, थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

MP Crime News: मध्यप्रदेश शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद घिनौनी वारदात सामने आई है. यहां एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के रिश्ते के नाबालिग भाई ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. यह घटना तब हुई जब दोनों बच्चे घर में साथ खेल रहे थे और आरोपी नाबालिग ने मौके का फायदा उठाकर इस जघन्य कृत्य को किया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

7 साल की मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने की दरिंदगी

दरअसल यह घटना जयसिंहनगर पुलिस स्टेशन इलाके की है. 7 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के रिश्ते के नाबालिग भाई ने दरिंदगी को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे साथ खेल रहे थे तभी आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर यह गलत काम किया. बच्ची की मां अचानक घर आ गईं, जिससे इस घटना का पता चला. मां को देखते ही नाबालिग आरोपी मौके से भाग गया. घबराई मां ने तुरंत परिवार के दूसरे सदस्यों को इस घटना के बारे में बताया.

कैसा हुआ खुलासा

इस दरिंदगी का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां अचानक घर पहुंची. मां को देखते ही आरोपी नाबालिग मौके से फरार हो गया. घटना से घबराई मां ने तत्काल परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मासूम बच्ची को लेकर सीधे जयसिंहनगर थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की.

जांच में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस तत्काल हरकत में आई. उन्होंने बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया और गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया. प्राथमिक जांच में आरोपी के रिश्ते में भाई होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपी नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और न्यायालय में पेश कर दिया गया है. यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है और हर पहलू की जांच में जुटी हुई है.

