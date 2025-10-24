अस्पताल की ये कैसी लापरवाही! 'ए पॉजिटिव' ब्लड न मिलने से गई 20 वर्षीय युवक की जान; सिविल सर्जन ने कहा हमारी गलती नहीं..

Shahdol youth dead due to lack of blood: मध्यप्रदेश के शहडोल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां जिला अस्पताल में भर्ती 20 वर्षीय युवक की मौत सिर्फ इस कारण से हुई क्योंकि उसे समय से रक्त मुहैया नहीं कराया गया. युवक एनीमिया से ग्रसित था. अस्पताल में ब्लड न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अस्पताल की लापरवाही और अनदेखी के कारण उन्होंने अपना बेटा खो दिया है. इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया.

जिला अस्पताल का वो दर्दनाक मंजर

त्योहार की छुट्टी पर मुंबई से घर लौटे गोहपारू निवासी 20 वर्षीय राहुल पनिका ने ब्लड के इंतजार में अपनी जान गंवा दी. राहुल के परिजनों ने बताया कि वे उसे गंभीर हालात में अस्पताल लाए थे जहां डॉक्टरों ने तुरंत ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की सलाह दी थी. परिजन घंटों ब्लड की तलाश में ब्लड बैंक और अस्पताल प्रशासन के चक्कर काटते रहे लेकिन ब्लड नहीं मिला और इस दौरान राहुल की सांसें भी थम चुकी थी. परिजनों ने आरोप लगाया कि वे लगातार अस्पताल प्रबंधन से रक्त की मांग करते रहे लेकिन किसी ने भी न उनकी मदद की ना ही उनकी बातों पर ध्यान दिया.

परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन

अपने बेटे को खोने के गम में हताश परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने राहुल के शव को परिसर में रखकर मौन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मौन विरोध शुरू कर दिया. विरोध की खबर पाते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद मामले को शांत कराया. हालांकि इस दौरान जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है.

परिजनों के आरोपों को किया खारिज

डॉ. शिल्पी सराफ ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब राहुल अस्पताल में लाया गया था उसकी हालत उस वक्त बहुत गंभीर थी. उसकी मौत ब्लड की कमी से नहीं, बल्कि गंभीर स्थिति के कारण हुई है. ब्लड अरेंज करने में वक्त जरूर लगा लेकिन तब तक मरीज की हालत अत्यंत नाजुक हो चुकी थी. अब सवाल ये है कि जिला अस्पताल में अगर एक 20 वर्षीय युवक की मौत रक्त प्रबंध न कर पाने की वजह से हुई है तो अस्पताल से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है...ये मामला केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही नहीं... बल्कि मानवता पर एक करारा प्रहार है. यह घटना जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली और सिस्टम की सुस्ती और बदहाली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. रिपोर्ट: पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी, शहडोल

