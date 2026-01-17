Advertisement
शहडोल में रूह कंपा देने वाला हादसा: कच्चे मकान में लगी आग, मां के सामने जिंदा जला बेटा

Shahdol News: शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कठोतिया में शनिवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया. कच्चे मकान में लगी भीषण आग में 18 वर्षीय युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:30 PM IST
शहडोल में रूह कंपा देने वाला हादसा: कच्चे मकान में लगी आग, मां के सामने जिंदा जला बेटा

Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के कठोतिया गांव में शनिवार सुबह करीब 3 बजे एक कच्चे घर में अचानक भीषण आग लग गई. उस समय घर में एक मां और उसका 18 साल का बेटा सो रहे थे, लेकिन अलग-अलग कमरों में. आग की लपटें देखकर मां किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी. लेकिन तब तक आग ने उस कमरे को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था जिसमें उसका बेटा सो रहा था. पड़ोसी मौके पर पहुंचे और मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज़ थी कि कोई अंदर नहीं जा सका. कुछ ही पलों में पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया और युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई.

मां के सामने जिंदा जला बेटा
यह घटना इतनी दुखद थी कि मां बेबस होकर देखती रही और उसका बेटा जलकर मर गया. पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है, और गांव में हर किसी की आंखों में आंसू हैं. बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 3 बजे कठोतिया गांव में एक कच्चे घर में अचानक आग लग गई. उस समय माँ गीता पटेल, एक कमरे में सो रही थी, जबकि उसका बेटा अमित दूसरे कमरे में सो रहा था. आग की लपटें देखकर मां मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक आग अमित के कमरे में फैल चुकी थी. पड़ोसी आए और मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे भयंकर आग के सामने कुछ नहीं कर पाए. देखते ही देखते पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया.

मां का इकलौता सहारा था अमित
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कच्चा घर लगभग पूरी तरह जल चुका था. अमित का शव बुरी तरह जला हुआ मिला, और पुलिस ने उसे ज़िला अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया. अमित अपनी मां का इकलौता सहारा था. वह परिवार का पेट पालने के लिए सब्ज़ी की दुकान चलाता था. परिवार पहले ही कई दुखद घटनाओं से गुज़र चुका था. एक बेटा घर छोड़कर चला गया था, और उसके पति ने लगभग दस साल पहले आत्महत्या कर ली थी. अब उसका आखिरी सहारा भी उससे छिन गया है.

जांच में जुटी पुलिस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस कमरे में अमित सो रहा था उसके ऊपर अटारी में सूखी घास रखी थी. शक है कि इसी वजह से आग तेज़ी से फैली. पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच कर रही है. पूरा गांव इस समय दुख में डूबा हुआ है, और मां की चीखें अभी भी गांव वालों के कानों में गूंज रही हैं. यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार की दिल दहला देने वाली कहानी है जो इस दुखद घटना से बिखर गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

