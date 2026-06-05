शहडोल की बंगवार कोयला खदान में बड़ा हादसा, छत धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल

Shahdol News: शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र स्थित एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की बंगवार भूमिगत कोयला खदान में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. खदान के भीतर स्टॉपिंग वॉल निर्माण कार्य के दौरान अचानक छत का एक हिस्सा धंस गया, जिससे दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य श्रमिक घायल हो गए. हादसे के बाद खदान परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही खदान प्रबंधन, सुरक्षा अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया.

यह हादसा शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दूसरी पाली के दौरान हुआ. उस समय मजदूर खदान के भीतर स्टॉपिंग वॉल निर्माण कार्य में लगे हुए थे. अचानक खदान की छत का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए. हादसे में बल्लू बैगा और गोलू बैगा की मौके पर ही मौत हो गई.

बेहतर उपचार के लिए रेफर किया

वहीं, हादसे में प्रेमलाल विश्वकर्मा, राजकुमार यादव, अमित यादव और अंजनी बैगा घायल हो गए. सभी घायलों को रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकालकर उपचार के लिए केंद्रीय चिकित्सालय बुढ़ार और जिला अस्पताल शहडोल भेजा गया. चिकित्सकों ने बताया कि कुछ घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है.

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परिजनों के बीच चिंता का माहौल

घटना की सूचना मिलते ही एसईसीएल प्रबंधन, सुरक्षा अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. खदान के भीतर राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाया गया. अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र को सील कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. हादसे के बाद खदान परिसर में श्रमिकों और परिजनों के बीच चिंता का माहौल बना रहा.

मामले की तकनीकी जांच हो रही

इधर, दुर्घटना के बाद खदान की सुरक्षा व्यवस्था, वेंटिलेशन सिस्टम और कार्यस्थल की संरचनात्मक स्थिति की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक तौर पर खदान की छत के कमजोर हिस्से के धंसने को हादसे की वजह माना जा रहा है. प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पूरे मामले की तकनीकी जांच कराई जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर भूमिगत कोयला खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षा मानकों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, बचाव और जांच कार्य जारी है. प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं, जबकि मृतक मजदूरों के परिजनों को सहायता और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है.

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