जब छात्रों के साथ होली खेलने पहुंची मधुमक्खियां ...पल भर में मची भगदड़, गिरते-पड़ते दिखे छात्र

MP News: शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मधुमक्खियों का झुंड यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ होली का जश्न मनाने पहुंचे. मधुमक्खियों के झुंड ने कार्यक्रम में भगदड़ मचा दी जिसमें सभी छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखाई दिए हैं.

 

Mar 01, 2026, 04:51 PM IST
Shadol News: मध्य प्रदेश के शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मधुमक्खियों का झुंड यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ होली का जश्न मनाने पहुंचे. मधुमक्खियों का झुंड  तो देखकर चारों ओर अफरा-तफरी मच गई.जान बचाने के लिए कोई इधर भागते दिखाई देता तो कोई उधर. होली का जश्न में ऐसा भंग पड़ा कि कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए थे. 

मधुमक्खियों पहुंची होली मनाने
मध्य प्रदेश में मधुमक्खियों के हमले की खबर लगातार सुर्खियों में छाई हुईं हैं. हर दिन राज्य के किसी न किसी शहर से मधुमक्खियों के झुंड के हमले की खबर सामने आ रही है. कुछ ऐसा ही हुआ पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में. एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं होली के जश्न में शामिल हुए थे वहीं उनका साथ देने के लिए मधुमक्खियों ने भी कार्यक्रम में एंट्री मार ली थी. 

चारों ओर भागम-भाग
होली का जश्न मना रहे छात्राओं के चेहरे तब लाल-पीले दिखाई दिए जब रंग-गुलाल और डीजे के बीच अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. हमला होने के बाद से चारो ओर भागम-बाग जैसा माहौल था. कोई इधर जान बचाने के लिए भाग रहा था तो कोई उधर अपने प्राण की रक्षा करने के लिए जंग लड़ रहा था. कुछ ही देर भागम-भाग, भगदड़ में तब्दील हो गया. इस दौरान कई छात्र गिरते-पड़ते भी दिखाई दिए. गनीमत ये रही कि किसी छात्र के गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. 

दो गुटों में हुई लड़ाई
मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर छात्राओं को परेशान किया तो किया लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से होली कार्यक्रम बुरी तरह से चौपट हो गया.दरअसल, होली खेलते समय छात्रों के दो गुटों में विवाद भी हो गया. विवाद ने धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया जिसमें छात्र दो गुटों में बंट गए और एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे. कहासुनी धक्का-मुक्की तक पहुंच गया जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवाद को शांत कराया. घटना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं वीडियो के वायरल होते ही लोग कैंपस सुरक्षा और आयोजन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल स्थिति सामान्य होने की बात कही गई है. रिपोर्ट: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी

