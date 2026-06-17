Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /शहडोल
  • /शादियों में रेकी कर...मिनटों में गायब कर देते थे महंगी बाइक, गैराज में किया जाता था डिस्मेंटल, 2 गिरफ्तार

शादियों में रेकी कर...मिनटों में गायब कर देते थे महंगी बाइक, गैराज में किया जाता था डिस्मेंटल, 2 गिरफ्तार

Shahdol Crime News: अगर आप भी शादियों या बड़े आयोजनों में अपनी लग्जरी बाइक से पहुंचते हैं, तो यह खबर जरूर पढ़ें. आपकी महंगी बाइक भी चोरों के निशाने पर हो सकती है. शहडोल में पुलिस ने लग्जरी बाइक चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कई बाइकें बरामद की गई है.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDIEdited By:Pooja
Published: Jun 17, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:04 AM IST
शादियों में रेकी कर...मिनटों में गायब कर देते थे महंगी बाइक, गैराज में किया जाता था डिस्मेंटल, 2 गिरफ्तार

About the Author

PUSHPENDRA CHATURVEDI

PUSHPENDRA CHATURVEDI

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
किसानों को डबल खुशखबरी! जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, लोन चुकाने की तारीख भी बढ़ी
Mohan Yadav8 min ago
2
bhopal news1 hr ago
3
cm mohan yadav2 hrs ago
4
bhopal news2 hrs ago
5
mp live news3 hrs ago