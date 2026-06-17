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Shahdol Crime News: शहडोल जिले में लग्जरी बाइक चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का अमलाई पुलिस ने पर्दाफाश किया है. शादी-पार्टियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में खड़ी बाइकों को निशाना बनाकर चंद मिनटों में फरार हो जाने वाले इस गिरोह के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 चोरी की बाइक बरामद की हैं, जिनमें महंगी और लग्जरी बाइकें भी शामिल हैं. हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी का नाम पहले गुजरात में मंदिर से प्रतिमा चोरी के मामले में भी सामने आ चुका है.
अमलाई पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर आरोपी, जो शादी-समारोहों और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में रेकी कर बिना लॉक लगी बाइकों को अपना निशाना बनाते थे. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन तिवारी और दीपू सिंह के रूप में हुई है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्य मंगेश सिंह और नमन केवट अभी फरार हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह का मास्टरमाइंड अमन तिवारी बिना चाबी के ही बाइक का डायरेक्ट कनेक्शन कर कुछ ही मिनटों में वाहन स्टार्ट कर लेता था और फिर मौके से फरार हो जाता था. चोरी की गई बाइकों को बाद में गैराज में ले जाकर उनके पार्ट्स निकालकर दूसरी गाड़ियों में फिट कर दिया जाता था, जिससे पहचान छिपाई जा सके.
आरोपियों के कब्जे से लग्जरी बाईक बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बुलेट, स्कूटी, यामाहा आर-1 और सीडी डीलक्स समेत कुल 7 चोरी की बाइक बरामद की हैं, जिनमें दो महंगी लग्जरी बाइकें भी शामिल हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अमन तिवारी पहले गुजरात में मंदिर से प्रतिमा चोरी के मामले में भी आरोपी रह चुका है.पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं और गिरोह के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. वहीं बरामद बाइकों के संबंध में भी अन्य थानों से जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि चोरी के और मामलों का खुलासा किया जा सके. अमलाई पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह से जुड़े और भी कई खुलासे हो सकते हैं.
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