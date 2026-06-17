आरोपियों के कब्जे से लग्जरी बाईक बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बुलेट, स्कूटी, यामाहा आर-1 और सीडी डीलक्स समेत कुल 7 चोरी की बाइक बरामद की हैं, जिनमें दो महंगी लग्जरी बाइकें भी शामिल हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अमन तिवारी पहले गुजरात में मंदिर से प्रतिमा चोरी के मामले में भी आरोपी रह चुका है.पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं और गिरोह के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. वहीं बरामद बाइकों के संबंध में भी अन्य थानों से जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि चोरी के और मामलों का खुलासा किया जा सके. अमलाई पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह से जुड़े और भी कई खुलासे हो सकते हैं.