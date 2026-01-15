Advertisement
MP से निकलेंगे 'मेसी और रोनाल्डो', विचार में लगा विदेशी कोचों का मन, यहां बनेंगे फुटबॉल के किंग

MP News: शहडोल जिले का बिचारपुर गांव को फुटबॉल की वजह से मिनी ब्रजील के नाम से भी जाना जाता है. यहां लगातार अंतराष्ट्रीय फुटबॉल कोच का आवागमन लगा हुआ है. कोच का बिचारपुर आना ना सिर्फ यहां के खिलाड़ियों को प्ररित करता है बल्कि ये मुलाकात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कदम भी मानी जा रही हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 15, 2026, 02:45 PM IST
Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का बिचारपुर गांव, फुटबॉल के क्षेत्र में आज देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं. और यही कारण है कि बिचारपुर गांव को मिनी ब्रजील के नाम से जाना जाता है. फुटबॉल के क्षेत्र में ये गांव अपनी पहचान और मजबूत कर रहा है. हाल ही में कंबोडिया के नेशनल फुटबॉल कोच चार्ली पॉमरोय ने बिचारपुर पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की. उन्होंने ना सिर्फ  फुटबॉल को लेकर प्लेयर्स में जोश बढ़ाया बल्कि फुटबॉल को लेकर हर छोटी मोटी डिटेल भी साक्षा की है. 

शहडोल से निकलेंगे रोनाल्डो मेसी...
बिचारपुर गांव जिसे मिनी ब्रजील के नाम से भी जानते हैं, अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है. कंबोडिया के राष्ट्रीय फुटबॉल कोच चार्ली पॉमरोय का यहां पहुंतना फिर इससे पहले जर्मनी के एक फुटबॉल कोच का यहां पहुंचना इस बात का बड़ा प्रमाण है. यहां पहुंच रहे अंतराष्ट्रीय कोच इस बात की ओर इशारा कर रहे कि अगर बिचारपुर के प्लेयर्स को इनसे ट्रेनिंग मिलती है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत देश से भी रौनाल्डो और मैसी जैसे खिलाड़ी निकलेंगे. 

प्लेयर्स ने साक्षा किया अपना अनुभव
चार्ली पॉमरोय इंग्लैंड के रहने वाले हैं और फिलहाल कंबोडिया एवं नौरू देशों के नेशनल कोच के रूप में कार्यरत हैं. सोशल मीडिया पर मिनी ब्राजील की फुटबॉल यात्रा देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि खुद यहां आने का निर्णय लिया.उन्होंने यहां के फुटबॉल प्लेयर्स से मुलाकात भी की. खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और चुनौतियों के बारे में बताया. 

संसाधन नही गेम पर हो फोकस
कोच चार्ली पॉमरोय ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि दुनिया के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी सीमित संसाधनों से ही शुरुआत करते हैं. आपको संसाधनों पर नहीं, बल्कि अपने गेम और मेहनत पर फोकस करना होगा. इस दौरान चार्ली पॉमरोय ने फुटबॉल को लेकर डेवलपमेंट, टेक्निकल ट्रेनिंग, और सिलेबस आधारित कोचिंग का सुझाव भी दिया.

फुटबॉल की वजह से बड़ा बदलाव
इस दौरान 200 से अधिक युवा खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने फुटबॉल की बारीकी को समझते हुए परफेक्ट पलेयर बनने की टिप्स भी ली. वहीं वहां उपस्थित भारतीय कोच ने बताया कि फुटबॉल की वजह से इस गांव  में बहुत बदलाव देखा गया है. पहले ये गांव नशे की राह पर चल रहा था लेकिव अब फुटबॉल की वजह से अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत बना रहा है. रिपोर्ट: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी

