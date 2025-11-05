एक टाइपों की गलती से जेल पहुंच गया बेगुनाह, निर्दोष पर लगी NSA, कलेक्टर पर जुर्माना

Jabalpur News: मध्य प्रदेश से लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला शहडोल जिले से सामने आया है, जहां एक टाइपो की गलती की वजह से एक बेगुनाह को 1 साल तक जेल में रहना पड़ा था. ऐसे में इस मामले में एमपी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. जहां शहडोल कलेक्टर के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने यह सुनवाई की है. क्योंकि एक मामूली विवाद में फंसे युवक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जेल भेज दिया गया और यह सब एक टाइपिंग गलती की वजह से हुआ था.

शहडोल जिले का मामला

दरअसल, यह पूरा मामला शहडोल जिले का है, यहां के बुधवा गांव में रहने वाले सुशांत बैस का किसी व्यक्ति से छोटा-सा विवाद हुआ था, जो बाद में समझौते के जरिए खत्म भी हो गया था, लेकिन प्रशासन की चूक से मामला इतना बढ़ गया कि सुशांत को देश के सबसे कठोर कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेज दिया गया. शहडोल कलेक्टर केदार सिंह ने जांच और हस्ताक्षर की प्रक्रिया के दौरान दो आदेशों में नाम मिक्स अप कर दिए थे. उन्होंने कोर्ट में यह गलती खुद स्वीकार की है. उन्होंने बताया कि गलती से उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें नीरजकांत द्विवेदी की जगह सुशांत बैस का नाम एनएसए बंदी के रूप में दर्ज था, ऐसे में इस चूक के चलते निर्दोष सुशांत को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में गुजारना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर में बड़ा धमाका, घर में ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी; तीन लोग बुरी तरह झुलसे

हाईकोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

जब यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा, तो जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की डिवीजन बेंच ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख दिखाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट रूप से दिमागी गैरमौजूदगी का उदाहरण है, कोर्ट ने न केवल कलेक्टर पर 2 लाख का जुर्माना लगाया, बल्कि यह राशि पीड़ित सुशांत बैस को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश भी दिाय है, ताकि उसे गलत तरीके से जेल में बिताए समय का कुछ मुआवजा मिल सके. कोर्ट ने यह भी पाया कि कलेक्टर ने पहले फर्जी शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसके लिए उन्हें अवमानना नोटिस भी जारी किया गया. इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई करें, जिन्होंने बिना जांच किए कलेक्टर के गलत आदेश का समर्थन किया था.

क्लर्क को कारण बताओं नोटिस

इसके अलावा इस मामले में यह जानकारी भी मिली कि सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि गलती एक क्लर्क की थी, जिसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. लेकिन अदालत ने यह दलील स्वीकार नहीं की और कहा कि प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की गंभीर चूक को 'टाइपिंग एरर कहकर टाला नहीं जा सकता. इस पूरे मामले ने प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि महज एक टाइपिंग की गलती से एक व्यक्ति को एक साल जेल में रहना पड़ा था. ऐसे में यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

ये भी पढ़ेंः 'SIR' में लापरवाही नहीं चलेगी, कलेक्टर ने देर रात BLO को किया बर्खास्त, जानिए कारण

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!