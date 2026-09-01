छतवई के कारीगरों के हुनर को मिलेगी नई उड़ान, अब ऑनलाइन बिकेगी शहडोल की काष्ठ कला

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शहडोल की जनजातीय कला और स्थानीय हुनर को अब वैश्विक बाजार का मंच मिलने जा रहा है. जिले के हस्तशिल्प एवं हथकरघा केंद्र छतवई में निर्मित काष्ठ शिल्प को अब बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की पहल की गई है. कलेक्टर पार्थ जायसवाल की पहल से शुरू हुए इस प्रयास का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को सीधे बड़े बाजार से जोड़ना, उनके उत्पादों की मांग बढ़ाना और शहडोल की पारंपरिक काष्ठ कला को देश-दुनिया तक पहुंचाना है. यानी अब छतवई के कारीगरों के हाथों से तैयार होने वाली कलाकृतियां सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहेंगी. बल्कि ऑनलाइन माध्यम से दुनिया के खरीदार भी शहडोल की इस कला को देख और खरीद सकेंगे.
शहडोल में जहां स्थानीय और जनजातीय कारीगर लकड़ी के टुकड़ों को अपनी कला और बारीकी से खूबसूरत काष्ठ शिल्प का रूप दे रहे हैं. इन कलाकृतियों में सिर्फ कारीगरों की मेहनत ही नहीं, बल्कि शहडोल की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय कला की झलक भी दिखाई देती है. अब तक इन काष्ठ शिल्पों की बिक्री मुख्य रूप से स्थानीय बाजार तक सीमित रही है. लेकिन जिला प्रशासन की पहल ने इन कारीगरों के लिए बड़े बाजार का रास्ता खोलने की कोशिश शुरू की है. कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में हस्तशिल्प एवं हथकरघा केंद्र छतवई में तैयार काष्ठ शिल्प को अमेजन पर ऑनलाइन बिक्री के लिए पंजीकृत कर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर काम किया गया है.
रोजगार के नए अवसर भी पैदा
इस पूरी पहल में उत्पादों के रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी गुणवत्ता जांच और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में प्रशासन की ओर से सहयोग किया गया. इसका सीधा फायदा उन कारीगरों को मिल सकता है, जिनके पास हुनर तो है. लेकिन अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का माध्यम अब तक सीमित था. अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शहडोल में तैयार काष्ठ शिल्प को देश के अलग-अलग हिस्सों के ग्राहक देख सकेंगे. बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की उपलब्धता बढ़ने से संभावित खरीदारों का दायरा भी बढ़ेगा. और जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे स्थानीय कारीगरों के लिए उत्पादन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है.
काष्ठ शिल्पों की सबसे खासियत
इन काष्ठ शिल्पों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्थानीय पहचान. कारीगर पारंपरिक तकनीक और अपनी रचनात्मकता के जरिए लकड़ी को अलग-अलग आकर्षक स्वरूप देते हैं. यही कला अब आधुनिक ऑनलाइन बाजार के साथ जुड़ रही है. परंपरा और तकनीक का यही मेल शहडोल की स्थानीय कला को नई पहचान देने की दिशा में अहम कदम बन सकता है. एक वक्त था, जब छतवई में तैयार हुई कलाकृति को खरीदने के लिए ग्राहक को शहडोल आना पड़ता था. लेकिन अब तस्वीर बदलने की तैयारी है. छतवई में तैयार काष्ठ शिल्प ई-कॉमर्स के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचने की उम्मीद है. यानी शहडोल के छोटे से गांव में तैयार होने वाली कला अब वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
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